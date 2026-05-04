Зеленський зустрівся із прем’єром Грузії Кобахідзе: "Між нашими державами дійсно є відкриті питання"
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Грузії Іраклі Кобахідзе.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Між нашими державами дійсно є відкриті питання. Важливо, щоб на всіх рівнях був діалог.
Україна завжди поважала й поважає Грузію, її суверенітет і народ", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що Україна та Грузія продовжають взаємодію.
Візит до Вірменії
Відомо, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Єревану провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, прем'єром Польщі Дональдом Туском, прем'єром Канади Марком Карні, прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а его оппонент что ответил?
-"спасибо, мы тоже уважаем суверенитет и народ Грузии"