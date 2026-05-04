839 6

Зеленський та фон дер Ляєн домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом. ФОТО

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський провів важливу розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сьогодні на полях саміту в Єреван.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили?

За словами глави держави, вони обговорили європейський пакет підтримки - графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів.

"І домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці. Готуємо план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Дав відповідні завдання начальнику Генштабу Андрію Гнатову, секретарю РНБО Рустему Умєрову та дипломатичній команді Офісу", - резюмує Зеленський.

Зеленський Володимир фон дер Ляєн Урсула дрони
Drone Deal - новий дрочь, дякуючи якому можна ще кружок навернути по ЄС країнам.
04.05.2026 11:37 Відповісти
саме так, це замін безпековим угодам, з якими він 2 роки катався
04.05.2026 11:42 Відповісти
то срати воно, оте гундосе чудо юдо, хотіло на всі ваші розслідування!!!!
тим більше, підловили урсулу, що начебто схвалює все що робить юдоклан на чолі з зе!поцем.
04.05.2026 11:39 Відповісти
НЕ ВСТУП В ЄС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, А"ГЕШЕФТ"
04.05.2026 11:42 Відповісти
"І домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці ...".

Тобто рухатись до тотальних санкцій проти Мацковії, щоб Путло Погане припинило війну та нищення Неньки , це ані ЦАРЮ, ані євроЛІДОРАМ - НЕЦІКАВО!

ОТТАКОЇ!
04.05.2026 11:49 Відповісти
Тут думаю нормально. В Німеччині є проблеми в галузі автомобілебудування. Заводи активно цікавляться новими напрямками діяльності. Зокрема виробництвом дронів, на які урядами Європи щороку виділяється все більше коштів.....
Уявіть на заводах фольцваген на конвеєрах розгорнуте масове виробництво дронів розроблених в Україні. На РФ можна щодобт відправляти не декілька сотень, а декілька тисяч, чи навіть десятків тисяч дронів......
04.05.2026 12:13 Відповісти
 
 