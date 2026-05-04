Зеленський та фон дер Ляєн домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом. ФОТО
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський провів важливу розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сьогодні на полях саміту в Єреван.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
За словами глави держави, вони обговорили європейський пакет підтримки - графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів.
"І домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці. Готуємо план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Дав відповідні завдання начальнику Генштабу Андрію Гнатову, секретарю РНБО Рустему Умєрову та дипломатичній команді Офісу", - резюмує Зеленський.
то срати воно, оте гундосе чудо юдо, хотіло на всі ваші розслідування!!!!
тим більше, підловили урсулу, що начебто схвалює все що робить юдоклан на чолі з зе!поцем.
Тобто рухатись до тотальних санкцій проти Мацковії, щоб Путло Погане припинило війну та нищення Неньки , це ані ЦАРЮ, ані євроЛІДОРАМ - НЕЦІКАВО!
ОТТАКОЇ!
Уявіть на заводах фольцваген на конвеєрах розгорнуте масове виробництво дронів розроблених в Україні. На РФ можна щодобт відправляти не декілька сотень, а декілька тисяч, чи навіть десятків тисяч дронів......