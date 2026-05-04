Зеленський та фон дер Ляєн домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів важливу розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сьогодні на полях саміту в Єреван.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили?

За словами глави держави, вони обговорили європейський пакет підтримки - графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів.

"І домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці. Готуємо план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Дав відповідні завдання начальнику Генштабу Андрію Гнатову, секретарю РНБО Рустему Умєрову та дипломатичній команді Офісу", - резюмує Зеленський.

