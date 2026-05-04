Зеленский и фон дер Ляйен договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом. ФОТО
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня важную беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в кулуарах саммита в Ереване.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По словам главы государства, они обсудили европейский пакет поддержки — график по первому траншу, который будет направлен на совместное производство дронов.
"И договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом, обсудили детали такого возможного сотрудничества в сфере безопасности. Готовим план шагов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру безопасности. Поручил соответствующие задачи начальнику Генштаба Андрею Гнатову, секретарю СНБО Рустему Умерову и дипломатической команде Офиса", — резюмирует Зеленский.
то срати воно, оте гундосе чудо юдо, хотіло на всі ваші розслідування!!!!
тим більше, підловили урсулу, що начебто схвалює все що робить юдоклан на чолі з зе!поцем.
Тобто рухатись до тотальних санкцій проти Мацковії, щоб Путло Погане припинило війну та нищення Неньки , це ані ЦАРЮ, ані євроЛІДОРАМ - НЕЦІКАВО!
ОТТАКОЇ!
Уявіть на заводах фольцваген на конвеєрах розгорнуте масове виробництво дронів розроблених в Україні. На РФ можна щодобт відправляти не декілька сотень, а декілька тисяч, чи навіть десятків тисяч дронів......