Зеленский и фон дер Ляйен договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом. ФОТО

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня важную беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в кулуарах саммита в Ереване.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили?

По словам главы государства, они обсудили европейский пакет поддержки — график по первому траншу, который будет направлен на совместное производство дронов.

"И договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом, обсудили детали такого возможного сотрудничества в сфере безопасности. Готовим план шагов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру безопасности. Поручил соответствующие задачи начальнику Генштаба Андрею Гнатову, секретарю СНБО Рустему Умерову и дипломатической команде Офиса", — резюмирует Зеленский.

Читайте также: Зеленский предложил премьеру Финляндии Орпо подписать соглашение в формате Drone Deal

Drone Deal - новий дрочь, дякуючи якому можна ще кружок навернути по ЄС країнам.
04.05.2026 11:37 Ответить
саме так, це замін безпековим угодам, з якими він 2 роки катався
04.05.2026 11:42 Ответить
секретарю РНБО Рустему Умєрову

то срати воно, оте гундосе чудо юдо, хотіло на всі ваші розслідування!!!!
тим більше, підловили урсулу, що начебто схвалює все що робить юдоклан на чолі з зе!поцем.
04.05.2026 11:39 Ответить
НЕ ВСТУП В ЄС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, А"ГЕШЕФТ"
04.05.2026 11:42 Ответить
"І домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці ...".

Тобто рухатись до тотальних санкцій проти Мацковії, щоб Путло Погане припинило війну та нищення Неньки , це ані ЦАРЮ, ані євроЛІДОРАМ - НЕЦІКАВО!

ОТТАКОЇ!
04.05.2026 11:49 Ответить
Тут думаю нормально. В Німеччині є проблеми в галузі автомобілебудування. Заводи активно цікавляться новими напрямками діяльності. Зокрема виробництвом дронів, на які урядами Європи щороку виділяється все більше коштів.....
Уявіть на заводах фольцваген на конвеєрах розгорнуте масове виробництво дронів розроблених в Україні. На РФ можна щодобт відправляти не декілька сотень, а декілька тисяч, чи навіть десятків тисяч дронів......
04.05.2026 12:13 Ответить
 
 