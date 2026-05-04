Зеленский и фон дер Ляйен договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня важную беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в кулуарах саммита в Ереване.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили?

По словам главы государства, они обсудили европейский пакет поддержки — график по первому траншу, который будет направлен на совместное производство дронов.

"И договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом, обсудили детали такого возможного сотрудничества в сфере безопасности. Готовим план шагов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру безопасности. Поручил соответствующие задачи начальнику Генштаба Андрею Гнатову, секретарю СНБО Рустему Умерову и дипломатической команде Офиса", — резюмирует Зеленский.

