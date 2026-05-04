Зеленский встретился с премьером Грузии Кобахидзе: "Между нашими государствами действительно есть открытые вопросы"
Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Грузии Иракли Кобахидзе.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Между нашими государствами действительно есть открытые вопросы. Важно, чтобы на всех уровнях велся диалог.
Украина всегда уважала и уважает Грузию, ее суверенитет и народ", — отметил глава государства.
Зеленский добавил, что Украина и Грузия продолжают взаимодействие.
Визит в Армению
Известно, что президент Владимир Зеленский во время визита в Ереван провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Канады Марком Карни, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Европейского совета Антониу Коштой.
а его оппонент что ответил?
-"спасибо, мы тоже уважаем суверенитет и народ Грузии"