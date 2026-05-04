Зеленский встретился с Пашиняном: Возобновляем активный диалог между Украиной и Арменией. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Спасибо за приглашение на саммит Европейского политического сообщества. Это первый визит президента Украины в Армению за последние 24 года. Важно, что мы возобновляем активный диалог между нашими странами", — говорится в сообщении.

Что обсуждали?

По словам Зеленского, с Пашиняном говорили о ситуации в регионе, а также о вызовах и угрозах в сфере безопасности.

"Я проинформировал о дипломатической работе по достижению реального мира.

Говорили и о развитии экономического партнерства. Предложил возобновить работу Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести ее следующее заседание в этом году в Киеве", — подытожил глава государства.

Радует, что говорят по-английски. Может, правда, только на камеру, а так между собой на русском. Но, во всяком случае, на камеру по-английски. Я думаю, мы услышим еще от Марии Захаровой или «печальной лошади» образу от этого.
04.05.2026 16:37 Ответить
Там в кацапів такий аврал через цей візит Зе.
04.05.2026 16:40 Ответить
Вони вже виправдовуються
04.05.2026 16:50 Ответить
Да, последнее время об ***** ноги вытирают всё чаще и это не может ни радовать...
04.05.2026 16:48 Ответить
 
 