Зеленский встретился с Пашиняном: Возобновляем активный диалог между Украиной и Арменией. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Спасибо за приглашение на саммит Европейского политического сообщества. Это первый визит президента Украины в Армению за последние 24 года. Важно, что мы возобновляем активный диалог между нашими странами", — говорится в сообщении.

Что обсуждали?

По словам Зеленского, с Пашиняном говорили о ситуации в регионе, а также о вызовах и угрозах в сфере безопасности.

"Я проинформировал о дипломатической работе по достижению реального мира.



Говорили и о развитии экономического партнерства. Предложил возобновить работу Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести ее следующее заседание в этом году в Киеве", — подытожил глава государства.

