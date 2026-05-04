Зеленский встретился с Пашиняном: Возобновляем активный диалог между Украиной и Арменией. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Спасибо за приглашение на саммит Европейского политического сообщества. Это первый визит президента Украины в Армению за последние 24 года. Важно, что мы возобновляем активный диалог между нашими странами", — говорится в сообщении.
Что обсуждали?
По словам Зеленского, с Пашиняном говорили о ситуации в регионе, а также о вызовах и угрозах в сфере безопасности.
"Я проинформировал о дипломатической работе по достижению реального мира.
Говорили и о развитии экономического партнерства. Предложил возобновить работу Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести ее следующее заседание в этом году в Киеве", — подытожил глава государства.
