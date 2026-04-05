Армения заявила, что выйдет из ОДКБ, если Россия повысит цены на газ

Выход из ОДКБ в обмен на газ: Армения выдвинула ультиматум Кремлю

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что его страна может начать процедуру выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если Россия поднимет цены на поставки газа.

Об этом он сказал, комментируя встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с диктатором РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 1 апреля, пишет армянское информагентство NEWS.am, сообщает Цензор.НЕТ.

Армения может выйти из совместных с РФ организаций

Симонян отметил, что "подобные разговоры не новы", и выразил убеждение, что повышения цен не будет.

"Но я не думаю, что до этого дойдет, потому что я также знаю, что после этого состоялся очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор между лидерами стран. Я надеюсь, что господин премьер-министр скажет вам, какую часть он считает правильной, но в то же время, да, я признаю, что этот разговор не часто выносят на всеобщее обозрение на встречах двух стран, но при этом премьер-министр Армении изложил мнение и позицию Армении", - сказал он.

В то же время Симонян подчеркнул, что в случае повышения цен Армения примет решение о выходе из ОДКБ и ЕАЭС.

"Мы не делали ничего против России, не делаем сейчас и не будем делать, но мы всегда будем защищать интересы Армении", - добавил чиновник.

Читайте также: Армения заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях", - Пашинян

Контекст

Во время встречи с Пашиняном 1 апреля Путин намекнул на возможные проблемы с газом в случае сближения Армении с Евросоюзом.

Читайте также: ОДКБ создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету Армении, - Пашинян

Топ комментарии
+22
У нас понад 8000 резидентур ФСБ в кожному гундяєвському капіщі...
05.04.2026 02:31 Ответить
+17
Надо ж таке, це мабуть перший раз, коли не рашка когось газом шантажує, а хтось шантажує рашку газом. Цікаво...
05.04.2026 02:00 Ответить
+14
Ха! Кацапські бази у Вірменії...в Україні агент козир в опі сидить і строк потомствений кацап керує операціями в зсу ,он як треба! Це ще не згадуючи слуг наріду у яких через один кацапський паспорт..
05.04.2026 02:22 Ответить
Пашинян чудово витер ноги об уйла !
Уйло знає, що Вірменія фактично вже не член ОДКБ і все одно формально з нього вийде.
Але ж... ОДКБ !!!!!

дешевий аналог-нєт НАТО.
больно для вєлікодєржавного собіратєля імпєрії!

.
05.04.2026 01:58 Ответить
"за свої гроші й битий"

.
05.04.2026 02:14 Ответить
Ні, не перший. Великий Сі диктує ціни за газ *****. І не тільки за газ.
05.04.2026 08:48 Ответить
Кацапські військові бази досі в Вірменії. Доки вони там Вірменія підстилка *****. Саме з цих баз ***** тримає за яйця весь Кавказ.
05.04.2026 02:18 Ответить
Та по факту вони, вірмени, вже вийшли. Там залишилась лише середня азія.
05.04.2026 02:46 Ответить
+ KZ
05.04.2026 13:38 Ответить
Вірмени тільки так воюють !
05.04.2026 05:40 Ответить
Вай вай ари...
05.04.2026 07:15 Ответить
Какой жёсткий армянин,оторвал губы от сапога путинского солдата и высказал свое мнение
05.04.2026 07:45 Ответить
А при чём здесь ОДКБ к газу?
05.04.2026 07:56 Ответить
Пашинян повозив прутнем по губам фюрера лапотної орди *****.
05.04.2026 08:30 Ответить
*****, Пашинян сказав - смоктати.
05.04.2026 08:34 Ответить
Отже, ціна питання - ціна на газ... Якщо задовольнить, то залишуться в тому сраному ОДКБ? Не такі вже і круті оті ари... торгаші.
05.04.2026 10:06 Ответить
Пашинян, Симоньян, Кеосаян-- всі хитрозроблені і однакові.
05.04.2026 16:47 Ответить
 
 