Армения заявила, что выйдет из ОДКБ, если Россия повысит цены на газ
Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что его страна может начать процедуру выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если Россия поднимет цены на поставки газа.
Об этом он сказал, комментируя встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с диктатором РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 1 апреля, пишет армянское информагентство NEWS.am, сообщает Цензор.НЕТ.
Армения может выйти из совместных с РФ организаций
Симонян отметил, что "подобные разговоры не новы", и выразил убеждение, что повышения цен не будет.
"Но я не думаю, что до этого дойдет, потому что я также знаю, что после этого состоялся очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор между лидерами стран. Я надеюсь, что господин премьер-министр скажет вам, какую часть он считает правильной, но в то же время, да, я признаю, что этот разговор не часто выносят на всеобщее обозрение на встречах двух стран, но при этом премьер-министр Армении изложил мнение и позицию Армении", - сказал он.
В то же время Симонян подчеркнул, что в случае повышения цен Армения примет решение о выходе из ОДКБ и ЕАЭС.
"Мы не делали ничего против России, не делаем сейчас и не будем делать, но мы всегда будем защищать интересы Армении", - добавил чиновник.
Контекст
Во время встречи с Пашиняном 1 апреля Путин намекнул на возможные проблемы с газом в случае сближения Армении с Евросоюзом.
Уйло знає, що Вірменія фактично вже не член ОДКБ і все одно формально з нього вийде.
Але ж... ОДКБ !!!!!
дешевий аналог-нєт НАТО.
больно для вєлікодєржавного собіратєля імпєрії!
