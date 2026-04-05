Армения заявила, что выйдет из ОДКБ, если Россия повысит цены на газ

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что его страна может начать процедуру выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если Россия поднимет цены на поставки газа.

Об этом он сказал, комментируя встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с диктатором РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 1 апреля, пишет армянское информагентство NEWS.am, сообщает Цензор.НЕТ.

Армения может выйти из совместных с РФ организаций

Симонян отметил, что "подобные разговоры не новы", и выразил убеждение, что повышения цен не будет.

"Но я не думаю, что до этого дойдет, потому что я также знаю, что после этого состоялся очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор между лидерами стран. Я надеюсь, что господин премьер-министр скажет вам, какую часть он считает правильной, но в то же время, да, я признаю, что этот разговор не часто выносят на всеобщее обозрение на встречах двух стран, но при этом премьер-министр Армении изложил мнение и позицию Армении", - сказал он.

В то же время Симонян подчеркнул, что в случае повышения цен Армения примет решение о выходе из ОДКБ и ЕАЭС.

"Мы не делали ничего против России, не делаем сейчас и не будем делать, но мы всегда будем защищать интересы Армении", - добавил чиновник.

Контекст

Во время встречи с Пашиняном 1 апреля Путин намекнул на возможные проблемы с газом в случае сближения Армении с Евросоюзом.

