Вірменія заявила, що вийде з ОДКБ, якщо Росія підвищить ціни на газ

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що його країна може розпочати процедуру виходу з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), а також з Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), якщо Росія підніме ціни на постачання газу.

Про це він сказав, коментуючи зустріч прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна із диктатором РФ Володимиром Путіним, яка відбулася 1 квітня, пише вірменське інформагентство NEWS.am, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вірменія може вийти зі спільних з РФ організацій

Симонян зазначив, що "подібні розмови не нові", і висловив переконання, що підвищення цін не буде.

"Але я не думаю, що до цього дійде, тому що я також знаю, що після цього відбулася дуже хороша, продуктивна і плідна розмова між лідерами країн. Я сподіваюся, що пан прем'єр-міністр скаже вам, яку частину він вважає правильною, але так, я визнаю, що цю розмову не часто виносять на загальний огляд на зустрічах двох країн, але водночас прем'єр-міністр Вірменії виклав думку та думку Вірменії",- сказав він.

Водночас Симонян наголосив, що у разі підвищення цін Вірменія ухвалить рішення про вихід з ОДКБ і ЄАЕС.

"Ми не робили нічого проти Росії, не робимо зараз і не робитимемо, але ми завжди будемо захищати інтереси Вірменії", - додав посадовець.

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Контекст

Під час зустрічі з Пашиняном 1 квітня Путін натякнув на можливі проблеми з газом у разі зближення Вірменії з Євросоюзом.

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