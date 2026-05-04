Зеленський зустрівся із Пашиняном: Відновлюємо активний діалог між Україною та Вірменією. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Що відомо?

"Дякую за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти. Це перший візит Президента України до Вірменії за останні 24 роки. Важливо, що відновлюємо активний діалог між нашими країнами", - йдеться в повідомленні.

Що обговорювали?

За словами Зеленського, із Пашиняном говорили про ситуацію в регіоні та безпекові виклики й загрози.

"Я поінформував про дипломатичну роботу для досягнення реального миру.



Говорили і про розвиток економічного партнерства. Запропонував відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цьогоріч у Києві", - підсумував глава держави.

