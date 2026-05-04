Зеленський зустрівся із Пашиняном: Відновлюємо активний діалог між Україною та Вірменією. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Дякую за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти. Це перший візит Президента України до Вірменії за останні 24 роки. Важливо, що відновлюємо активний діалог між нашими країнами", - йдеться в повідомленні.

Що обговорювали?

За словами Зеленського, із Пашиняном говорили про ситуацію в регіоні та безпекові виклики й загрози.

"Я поінформував про дипломатичну роботу для досягнення реального миру.

Говорили і про розвиток економічного партнерства. Запропонував відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цьогоріч у Києві", - підсумував глава держави.

Радует, что говорят по-английски. Может, правда, только на камеру, а так между собой на русском. Но, во всяком случае, на камеру по-английски. Я думаю, мы услышим еще от Марии Захаровой или «печальной лошади» образу от этого.
04.05.2026 16:37 Відповісти
Там в кацапів такий аврал через цей візит Зе.
04.05.2026 16:40 Відповісти
Вони вже виправдовуються
04.05.2026 16:50 Відповісти
Да, последнее время об ***** ноги вытирают всё чаще и это не может ни радовать...
04.05.2026 16:48 Відповісти
 
 