Зеленский и Рютте обсудили реализацию программы PURL и привлечение новых взносов. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Программа PURL

"Сегодня обсудили с Марком Рютте реализацию программы PURL и привлечение новых взносов от партнеров. Важно, что есть подтверждение от Марка, что программа работает и антибаллистические ракеты будут поставляться Украине и в дальнейшем", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул важность углубления оборонного сотрудничества между Украиной и членами НАТО, реализации совместных проектов и работы над совместным производством.

"Спасибо за поддержку Украины и нашего народа в борьбе против российской агрессии. Благодарен за поддержку программы PURL, которая позволяет защищаться от баллистических ударов России", — добавил он.

Визит в Армению

Напомним, в настоящее время президент Владимир Зеленский находится с визитом в Армении.

Известно, что Зеленский во время визита в Ереван провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Канады Марком Карни, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Грузии Иракли Кобахидзе.

