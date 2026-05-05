Рашисти вдарили "шахедом" по центру Чернігова (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували центр Чернігова безпілотником.

Про це повідомив глава МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Шахед ворога влучив в центр міста. На місце виїхали всі екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Наразі інформацію щодо наслідків ворожого удару уточнюють.

Згодом стало відомо, що минулося без жертв.

Три людини звернулися з акубаротравмами. Їм надається вся необхідна допомога.

Глава ОВА Чаус зазначив, що внаслідок атаки РФ пошкоджено адмінбудівлб та автівки.











Що передувало?

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські окупанти атакували Чернігівщину, внаслідок чого є поранені, виникли пожежі.

