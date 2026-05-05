Рашисти атакували Чернігівщину: спалахнули пожежі, є поранені. ФОТО

У ніч проти вівторка, 5 травня 2026 року росіяни атакували Чернігівщину, є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Горів житловий будинок

За даними рятувальників, у Чернігівському районі, в одному з населених пунктів Городнянської територіальної громади, внаслідок ударів по приватному сектору загорівся житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Постраждали двоє чоловіків 1966 та 1995 років народження. Їх госпіталізували до лікарні.

Зафіксоване влучання по території лісництва. Рятувальники ліквідували пожежу.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування.

Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.

Також під ворожими атаками перебувало Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.

Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.

