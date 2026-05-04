108 вибухів за добу на Чернігівщині - є поранений цивільний і пошкодження

У Чернігівській області за минулу добу пролунало 108 вибухів унаслідок російських обстрілів, зафіксовано десятки атак по прикордонних громадах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Скільки було атак

"За добу росіяни 56 разів обстріляли Чернігівщину. 108 вибухів", – повідомив Чаус.

За його словами, ворог активно застосовував ударні безпілотники та FPV-дрони.

Є поранений

У Семенівці внаслідок удару по приватному подвір’ю поранення отримав 30-річний чоловік.

Він перебуває під наглядом лікарів із численними травмами.

Які руйнування зафіксували

У Новгород-Сіверському російські війська обстріляли житловий сектор і об’єкт критичної інфраструктури.

У Ріпкинській громаді через атаку БпЛА пошкоджена адміністративна будівля та знищено автомобіль.

Крім того, внаслідок ударів FPV-дронів зайнялися майже 5 гектарів сухої трави.

За словами очільника ОВА, протягом усієї доби російські війська не припиняли атакувати прикордонні території області з використанням різних типів безпілотників.

