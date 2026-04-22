FPV-дрони атакували агропідприємство на Чернігівщині: пошкоджено техніку і склади

Російські війська двома FPV-дронами атакували інфраструктуру аграрного підприємства в селі Іванівка. Унаслідок ударів пошкоджено комбайн у полі та складські приміщення.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

Іванівка, Семенівська громада

"22 квітня, близько 14:30, ворог двома FPV-дронами атакував інфраструктуру одного з аграрних підприємств району", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок влучання одного дрона пошкоджень зазнав комбайн, що в цей час знаходився в полі.

Другий завдав удару по складських будівлях агропідприємства.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Додаткові обставини уточнюються.

