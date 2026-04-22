FPV-дрони атакували агропідприємство на Чернігівщині: пошкоджено техніку і склади
Російські війська двома FPV-дронами атакували інфраструктуру аграрного підприємства в селі Іванівка. Унаслідок ударів пошкоджено комбайн у полі та складські приміщення.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.
Іванівка, Семенівська громада
"22 квітня, близько 14:30, ворог двома FPV-дронами атакував інфраструктуру одного з аграрних підприємств району", - ідеться в повідомленні.
- Унаслідок влучання одного дрона пошкоджень зазнав комбайн, що в цей час знаходився в полі.
- Другий завдав удару по складських будівлях агропідприємства.
Наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Додаткові обставини уточнюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар22.04.2026 18:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль