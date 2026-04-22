Новини Атака дронів на Чернігівщину
FPV-дрони атакували агропідприємство на Чернігівщині: пошкоджено техніку і склади

Удар FPV-дронів по агросектору на Чернігівщині:

Російські війська двома FPV-дронами атакували інфраструктуру аграрного підприємства в селі Іванівка. Унаслідок ударів пошкоджено комбайн у полі та складські приміщення.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

Іванівка, Семенівська громада

"22 квітня, близько 14:30, ворог двома FPV-дронами атакував інфраструктуру одного з аграрних підприємств району", - ідеться в повідомленні.

  • Унаслідок влучання одного дрона пошкоджень зазнав комбайн, що в цей час знаходився в полі.
  • Другий завдав удару по складських будівлях агропідприємства.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Додаткові обставини уточнюються.

fpv-дрон Чернігівська область Новгород-Сіверський район Іванівка
"Не пайняв...". А що комбайн робив у полі, в квітні? Минулорічну кукурудзу збирав? Якщо так , то, виходить, мене є чим дивувать... Бо найпізніше, бачив, збір кукурудзи, у кінці січня, у безсніжну морозну пору... А тут уже й весняні дощі були...
22.04.2026 18:22
 
 