FPV-дроны атаковали агропредприятие на Черниговщине: повреждена техника и склады
Российские войска с помощью двух FPV-дронов атаковали инфраструктуру агропромышленного предприятия в селе Ивановка. Вследствие ударов были повреждены комбайн в поле и складские помещения.
Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.
Ивановка, Семеновская громада
"22 апреля, около 14:30, враг двумя FPV-дронами атаковал инфраструктуру одного из агропромышленных предприятий района", — говорится в сообщении.
- Вследствие попадания одного дрона повреждения получил комбайн, который в это время находился в поле.
- Второй нанес удар по складским зданиям агропредприятия.
На данный момент информация о пострадавших не поступала. Дополнительные обстоятельства уточняются.
