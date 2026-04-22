FPV-дроны атаковали агропредприятие на Черниговщине: повреждена техника и склады

Российские войска с помощью двух FPV-дронов атаковали инфраструктуру агропромышленного предприятия в селе Ивановка. Вследствие ударов были повреждены комбайн в поле и складские помещения.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.

Ивановка, Семеновская громада

"22 апреля, около 14:30, враг двумя FPV-дронами атаковал инфраструктуру одного из агропромышленных предприятий района", — говорится в сообщении.

Вследствие попадания одного дрона повреждения получил комбайн, который в это время находился в поле.

Второй нанес удар по складским зданиям агропредприятия.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Дополнительные обстоятельства уточняются.

