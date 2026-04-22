Новости Атака дронов на Черниговщину
FPV-дроны атаковали агропредприятие на Черниговщине: повреждена техника и склады

Удар FPV-дронов по агросектору в Черниговской области:

Российские войска с помощью двух FPV-дронов атаковали инфраструктуру агропромышленного предприятия в селе Ивановка. Вследствие ударов были повреждены комбайн в поле и складские помещения.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.

Ивановка, Семеновская громада

"22 апреля, около 14:30, враг двумя FPV-дронами атаковал инфраструктуру одного из агропромышленных предприятий района", — говорится в сообщении.

  • Вследствие попадания одного дрона повреждения получил комбайн, который в это время находился в поле.
  • Второй нанес удар по складским зданиям агропредприятия.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Дополнительные обстоятельства уточняются.

fvp-дрон (250) Черниговская область (1531) Новгород-Северский район (85) Ивановка (1)
"Не пайняв...". А що комбайн робив у полі, в квітні? Минулорічну кукурудзу збирав? Якщо так , то, виходить, мене є чим дивувать... Бо найпізніше, бачив, збір кукурудзи, у кінці січня, у безсніжну морозну пору... А тут уже й весняні дощі були...
22.04.2026 18:22 Ответить
 
 