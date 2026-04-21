Умерла журналистка Яна Шкарлат, раненная во время удара РФ по Прилукам. ФОТО
Умерла журналистка Яна Шкарлат, пострадавшая во время нападения "шахедов" на Прилуки Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.
Женщина получила ожоги 65% тела
Как отмечается, во время вражеской атаки на город молодая женщина получила ожоги 65% тела, врачи в Германии до последнего боролись за ее жизнь.
"Журналисты еще несколько дней назад сообщали, что "мама Яны вышла на связь на несколько минут со словами: "Яна стабильна, но тяжело…". И вот пришла трагическая весть", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, 7 апреля войска РФ атаковали Прилуки тремя ударными дронами.
- Российские военные попали в здание мэрии.
- Тогда сообщалось, что в результате российского удара пострадали 15 человек. Среди них - 11 женщин и 4 мужчины.
