Враг нанес удар по Прилукам: вспыхнул пожар в райотделе полиции, есть пострадавший. ФОТО

Сегодня, 20 апреля 2026 года, днём россияне нанесли удар беспилотниками по Прилукам Черниговской области. В результате атаки на территории районного отделения полиции вспыхнул пожар.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

Как отмечается, повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

"На данный момент известно об одном пострадавшем гражданском. Остальная информация уточняется", - говорится в сообщении.

