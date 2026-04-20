Враг нанес удар по Прилукам: вспыхнул пожар в райотделе полиции, есть пострадавший. ФОТО

Сегодня, 20 апреля 2026 года, днём россияне нанесли удар беспилотниками по Прилукам Черниговской области. В результате атаки на территории районного отделения полиции вспыхнул пожар.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

Как отмечается, повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

"На данный момент известно об одном пострадавшем гражданском. Остальная информация уточняется", - говорится в сообщении.

обстрел, Прилуки, Черниговская область, Прилукский район
Добре, що Лідер назначив на голову ОВА чауса, коня педального і брижинського. Чернігівська область ними «захищена» на всі 100% , чернігівці можуть спати спокійно.....тільки на кладовищі....а ні, бо там теж «захист» потужний
20.04.2026 14:59
 
 