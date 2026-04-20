Ворог ударив по Прилуках: спалахнула пожежа у райвідділі поліції, є постраждалий. ФОТО

Сьогодні, 20 квітня 2026 року, вдень росіяни вдарили безпілотниками по Прилуках Чернігівської області. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на території райвідділу поліції.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

Як зазначається, пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки.

"Станом на зараз відомо про одного постраждалого цивільного. Інша інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Удар по Прилуках: кількість поранених зросла до 15

Добре, що Лідер назначив на голову ОВА чауса, коня педального і брижинського. Чернігівська область ними «захищена» на всі 100% , чернігівці можуть спати спокійно.....тільки на кладовищі....а ні, бо там теж «захист» потужний
20.04.2026 14:59 Відповісти
 
 