Войска РФ ударили дронами по Прилукскому району: поврежден инфраструктурный объект и пожарная часть

За прошедшие сутки, 18 октября 2025 года, враг 46 раз обстреливал Черниговскую область. Под атаками оказались 17 населенных пунктов. В большинстве случаев фиксировались атаки FPV-дронов и сбрасывания с БпЛА в приграничье.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в одном из сел Сновской громады поврежден жилой дом и хозяйственное здание.

"Вечером и ночью волной ударных дронов россияне атаковали Прилуччину. Есть повреждения на одном из инфраструктурных объектов и помещении пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

В ОВА напомнили, что вчера враг попал по энергообъекту в приграничье. Без электроснабжения оказались около 17 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах. Большинство уже подключено. Работы по восстановлению продолжаются.

Также смотрите: Оккупанты ударили по железной дороге в Чернигове, пострадал машинист. ФОТО

"В настоящее время без электричества остаются часть населенных пунктов Семеновской громады. Напомню, работа энергетиков в пограничной связи связана с непосредственной угрозой жизни через российские беспилотники и FPV-дроны".

Также на всей территории области сохраняется действие графиков почасовых отключений", – добавил глава региона.

Больше читайте в нашем Telegram-канале