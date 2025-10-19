Войска РФ ударили дронами по Прилукскому району: поврежден инфраструктурный объект и пожарная часть
За прошедшие сутки, 18 октября 2025 года, враг 46 раз обстреливал Черниговскую область. Под атаками оказались 17 населенных пунктов. В большинстве случаев фиксировались атаки FPV-дронов и сбрасывания с БпЛА в приграничье.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в одном из сел Сновской громады поврежден жилой дом и хозяйственное здание.
"Вечером и ночью волной ударных дронов россияне атаковали Прилуччину. Есть повреждения на одном из инфраструктурных объектов и помещении пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.
В ОВА напомнили, что вчера враг попал по энергообъекту в приграничье. Без электроснабжения оказались около 17 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах. Большинство уже подключено. Работы по восстановлению продолжаются.
"В настоящее время без электричества остаются часть населенных пунктов Семеновской громады. Напомню, работа энергетиков в пограничной связи связана с непосредственной угрозой жизни через российские беспилотники и FPV-дроны".
Также на всей территории области сохраняется действие графиков почасовых отключений", – добавил глава региона.
І що немає ппо з перехоплювачами?
Так. Немає. Бо три роки до ср..и було очільнику ова на захист області, та і зараз ніх...не змінилось, бо посаді нічого не загрожує