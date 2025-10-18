РУС
РФ нанесла удар по энергообъекту в Корюковском районе на Черниговщине: обесточены 17 тыс. абонентов

світло

Ночью, 18 октября 2025 года, рашисты попали в энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Чернігівобленерго".

Как отмечается, без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов.

"Энергетики сейчас работают над восстановлением!" - говорится в сообщении.

Когда удастся восстановить энергоснабжение - пока не указывается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Россия изменила тактику ударов по энергетике - теперь бьют дронами по распределительным подстанциям.

ніколи такого не було і от знову
показать весь комментарий
18.10.2025 11:43 Ответить
Дякуємо за потужну команду з керівників області і міст Чернігівщини.
Нам повезло з ними, так повезло, що в небі вже треба запроваджувати регулювальників руху, щоб НЕ птахи заважали шахедам, гераням, ланцетам парашинським в небі Чернігівщини.
Скільки б не нищилась інфрастуктура області та міст, у вищому кабінеті немає жодних претензій до тих кому президент доручив ЗАХИСТИТИ Чернігівщину.
Чи означає це, що «движуха» «идет по плану»?! Без зауважень?
показать весь комментарий
18.10.2025 12:04 Ответить
***** вибило у Тампона ще два -три тижні дедлайна щоб знищити повністю українську енергетику і промисловість а потім на зиму візьме перемир'я щоб підготуватися до весняного наступу.
показать весь комментарий
18.10.2025 12:05 Ответить
дрони атакували ПС 500 кВ "Вешкайма" (54°03'37.0"N 47°07'42.0"E, від Харкова 870 км) - це один із ключових вузлів енергосистеми Середнього Поволжя, що входить до структури МЕМ Волги (філія ПАТ "Россети ФСК ЄЕС"). Підстанція з'єднує Ульяновську енергосистему, Мордовську, Чуваську і Самарську енергосистеми. Через неї проходять великі транзитні потоки електроенергії з північного сходу (зокрема від Сизранської та Жигулівської ГЕС) у центральні райони.
показать весь комментарий
18.10.2025 12:26 Ответить
 
 