РФ нанесла удар по энергообъекту в Корюковском районе на Черниговщине: обесточены 17 тыс. абонентов

Ночью, 18 октября 2025 года, рашисты попали в энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Чернігівобленерго".

Как отмечается, без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов.

"Энергетики сейчас работают над восстановлением!" - говорится в сообщении.

Когда удастся восстановить энергоснабжение - пока не указывается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Россия изменила тактику ударов по энергетике - теперь бьют дронами по распределительным подстанциям.