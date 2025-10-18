РФ нанесла удар по энергообъекту в Корюковском районе на Черниговщине: обесточены 17 тыс. абонентов
Ночью, 18 октября 2025 года, рашисты попали в энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Чернігівобленерго".
Как отмечается, без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов.
"Энергетики сейчас работают над восстановлением!" - говорится в сообщении.
Когда удастся восстановить энергоснабжение - пока не указывается.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Россия изменила тактику ударов по энергетике - теперь бьют дронами по распределительным подстанциям.
Нам повезло з ними, так повезло, що в небі вже треба запроваджувати регулювальників руху, щоб НЕ птахи заважали шахедам, гераням, ланцетам парашинським в небі Чернігівщини.
Скільки б не нищилась інфрастуктура області та міст, у вищому кабінеті немає жодних претензій до тих кому президент доручив ЗАХИСТИТИ Чернігівщину.
Чи означає це, що «движуха» «идет по плану»?! Без зауважень?