РФ ударила по енергооб’єкту у Корюківському районі Чернігівщини: знеструмлено 17 тис. абонентів
Вночі, 18 жовтня 2025 року, рашисти поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Чернігівобленерго".
Чи є знеструмлення?
Як зазначається, без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів.
"Енергетики наразі працюють над відновленням!", - йдеться у повідомленні.
Коли вдасться відновити енергопостачання - наразі не зазначається.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Росія змінила тактику ударів по енергетиці - тепер б’ють дронами по розподільчих підстанціях.
Нам повезло з ними, так повезло, що в небі вже треба запроваджувати регулювальників руху, щоб НЕ птахи заважали шахедам, гераням, ланцетам парашинським в небі Чернігівщини.
Скільки б не нищилась інфрастуктура області та міст, у вищому кабінеті немає жодних претензій до тих кому президент доручив ЗАХИСТИТИ Чернігівщину.
Чи означає це, що «движуха» «идет по плану»?! Без зауважень?
ПС "Балашовська" забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС у Центральний регіон РФ, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.
вчора 17 жовтня була уражена ПС «Владімірская» 750/500/220/110/10 кВ. Це найпотужніша підстанція на расії, і навіть у Європі. Її встановлена потужність складає біля 5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E),
Вона збудована у 1955 році, є вузловим енергооб'єктом Володимирської області. Вона забезпечує видачу потужності Волзької ГЕС, Калінінської АЕС та Костромської ГРЕС до енергосистем Володимирської, Іванівської та частково Московської областей.