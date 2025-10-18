УКР
Новини Удари по енергетиці Обстріли Чернігівщини
РФ ударила по енергооб’єкту у Корюківському районі Чернігівщини: знеструмлено 17 тис. абонентів

Вночі, 18 жовтня 2025 року, рашисти поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Чернігівобленерго".

Чи є знеструмлення?

Як зазначається, без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по Чернігівщині: загинув чоловік, пошкоджено техніку сільгосппідприємства

"Енергетики наразі працюють над відновленням!", - йдеться у повідомленні.

Коли вдасться відновити енергопостачання - наразі не зазначається.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Росія змінила тактику ударів по енергетиці - тепер б’ють дронами по розподільчих підстанціях.

обстріл (31414) енергетика (2793) Чернігівська область (1129) Корюківський район (29)
ніколи такого не було і от знову
показати весь коментар
18.10.2025 11:43 Відповісти
Дякуємо за потужну команду з керівників області і міст Чернігівщини.
Нам повезло з ними, так повезло, що в небі вже треба запроваджувати регулювальників руху, щоб НЕ птахи заважали шахедам, гераням, ланцетам парашинським в небі Чернігівщини.
Скільки б не нищилась інфрастуктура області та міст, у вищому кабінеті немає жодних претензій до тих кому президент доручив ЗАХИСТИТИ Чернігівщину.
Чи означає це, що «движуха» «идет по плану»?! Без зауважень?
показати весь коментар
18.10.2025 12:04 Відповісти
***** вибило у Тампона ще два -три тижні дедлайна щоб знищити повністю українську енергетику і промисловість а потім на зиму візьме перемир'я щоб підготуватися до весняного наступу.
показати весь коментар
18.10.2025 12:05 Відповісти
дрони атакували ПС 500 кВ "Вешкайма" (54°03'37.0"N 47°07'42.0"E, від Харкова 870 км) - це один із ключових вузлів енергосистеми Середнього Поволжя, що входить до структури МЕМ Волги (філія ПАТ "Россети ФСК ЄЕС"). Підстанція з'єднує Ульяновську енергосистему, Мордовську, Чуваську і Самарську енергосистеми. Через неї проходять великі транзитні потоки електроенергії з північного сходу (зокрема від Сизранської та Жигулівської ГЕС) у центральні райони.
показати весь коментар
18.10.2025 12:26 Відповісти
позавчора 16 жовтня була уражена підстанція "Балашовська" 500 кВ у Волгоградській області (50°59'05.0"N 42°24'01.0"E , від Харкова 450 км)
ПС "Балашовська" забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС у Центральний регіон РФ, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.

вчора 17 жовтня була уражена ПС «Владімірская» 750/500/220/110/10 кВ. Це найпотужніша підстанція на расії, і навіть у Європі. Її встановлена ​​потужність складає біля 5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E),
Вона збудована у 1955 році, є вузловим енергооб'єктом Володимирської області. Вона забезпечує видачу потужності Волзької ГЕС, Калінінської АЕС та Костромської ГРЕС до енергосистем Володимирської, Іванівської та частково Московської областей.
показати весь коментар
18.10.2025 12:39 Відповісти
Трирівневий захист ім. Ze ПРАЦЮЭ! Так, ********? Мільярди ж було виделено.
показати весь коментар
18.10.2025 13:33 Відповісти
 
 