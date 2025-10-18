РФ ударила по енергооб’єкту у Корюківському районі Чернігівщини: знеструмлено 17 тис. абонентів

Вночі, 18 жовтня 2025 року, рашисти поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району Чернігівської області.

Чи є знеструмлення?

Як зазначається, без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів.

"Енергетики наразі працюють над відновленням!", - йдеться у повідомленні.

Коли вдасться відновити енергопостачання - наразі не зазначається.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Росія змінила тактику ударів по енергетиці - тепер б’ють дронами по розподільчих підстанціях.