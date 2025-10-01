Війська РФ завдали ракетного удару по Чернігівщині: загинув чоловік, пошкоджено техніку сільгосппідприємства
Війська РФ завдали ракетного удару по одному із сіл Корюківського району на Чернігівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ймовірно, це була атака "Іскандером".
"Під ударом опинилася техніка сільгосппідприємства. Один автомобіль знищений, ще один - пошкоджений. На жаль, загинув цивільний чоловік 1978 року народження", - йдеться у повідомленні.
В іншому населеному пункті через удар безпілотником знищено будинок і пошкоджено цивільний автомобіль.
За даними ОВА, знову під атакою енергообʼєкти в Ніжинському районі.
