Війська РФ завдали ракетного удару по Чернігівщині: загинув чоловік, пошкоджено техніку сільгосппідприємства

Обстріли Чернігівщини

Війська РФ завдали ракетного удару по одному із сіл Корюківського району на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ймовірно, це була атака "Іскандером".

"Під ударом опинилася техніка сільгосппідприємства. Один автомобіль знищений, ще один - пошкоджений. На жаль, загинув цивільний чоловік 1978 року народження", - йдеться у повідомленні. 

В іншому населеному пункті через удар безпілотником знищено будинок і пошкоджено цивільний автомобіль.

За даними ОВА, знову під атакою енергообʼєкти в Ніжинському районі.

