Войска РФ нанесли ракетный удар по Черниговщине: погиб мужчина, повреждена техника сельхозпредприятия

Войска РФ нанесли ракетный удар по одному из сел Корюковского района на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вероятно, это была атака "Искандером".

"Под ударом оказалась техника сельхозпредприятия. Один автомобиль уничтожен, еще один - поврежден. К сожалению, погиб гражданский мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении.

В другом населенном пункте из-за удара беспилотником уничтожен дом и поврежден гражданский автомобиль.

По данным ОВА, снова под атакой энергообъекты в Нежинском районе.