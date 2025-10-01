Войска РФ нанесли ракетный удар по Черниговщине: погиб мужчина, повреждена техника сельхозпредприятия
Войска РФ нанесли ракетный удар по одному из сел Корюковского района на Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вероятно, это была атака "Искандером".
"Под ударом оказалась техника сельхозпредприятия. Один автомобиль уничтожен, еще один - поврежден. К сожалению, погиб гражданский мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении.
В другом населенном пункте из-за удара беспилотником уничтожен дом и поврежден гражданский автомобиль.
По данным ОВА, снова под атакой энергообъекты в Нежинском районе.
