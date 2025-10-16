Росія змінила тактику ударів по енергетиці - тепер б’ють дронами по розподільчих підстанціях, - "Укренерго"

Тактика російських атак на українську енергосистему зазнала змін: якщо на початку повномасштабної війни ворог завдавав масованих ударів по магістральних підстанціях, то від вересня фокус змістився на розподільчі підстанції, підстанції "Укрзалізниці" та потім - "Укренерго", особливо в прифронтових областях.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За словами Зайченка, раніше на підстанції "Укренерго" могли летіти "до 100 ракет", натомість зараз інтенсивно застосовуються атаки дронами та тактика "випаленої землі", коли щодня по енергетичній інфраструктурі працює велика кількість безпілотників. Деякі удари, додав він, були особливо важкими для Сумської та Чернігівської областей.

Керівник "Укренерго" зазначив, що війна прискорила трансформацію енергосистеми: вона була побудована під великі промислові навантаження й виявилась вразливою. Наразі потрібна більш розподілена генерація та розвиток акумуляційних систем, які дозволяють збалансувати мережу й зробити її менш залежною від централізованих об’єктів.

Зайченко також підкреслив зміну споживчої поведінки - електроенергія використовується більш "волатильно", тому важливо стимулювати рішення, які відображатимуть різну ціну електрики в різні години доби та рухатись у бік розподілених рішень і накопичення енергії.

