Росія змінила тактику ударів по енергетиці - тепер б’ють дронами по розподільчих підстанціях, - "Укренерго"

укренерго

Тактика російських атак на українську енергосистему зазнала змін: якщо на початку повномасштабної війни ворог завдавав масованих ударів по магістральних підстанціях, то від вересня фокус змістився на розподільчі підстанції, підстанції "Укрзалізниці" та потім - "Укренерго", особливо в прифронтових областях.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За словами Зайченка, раніше на підстанції "Укренерго" могли летіти "до 100 ракет", натомість зараз інтенсивно застосовуються атаки дронами та тактика "випаленої землі", коли щодня по енергетичній інфраструктурі працює велика кількість безпілотників. Деякі удари, додав він, були особливо важкими для Сумської та Чернігівської областей.

Керівник "Укренерго" зазначив, що війна прискорила трансформацію енергосистеми: вона була побудована під великі промислові навантаження й виявилась вразливою. Наразі потрібна більш розподілена генерація та розвиток акумуляційних систем, які дозволяють збалансувати мережу й зробити її менш залежною від централізованих об’єктів.

Зайченко також підкреслив зміну споживчої поведінки - електроенергія використовується більш "волатильно", тому важливо стимулювати рішення, які відображатимуть різну ціну електрики в різні години доби та рухатись у бік розподілених рішень і накопичення енергії.

обстріл (31380) Укренерго (2769)
А куди ми б'ємо по ворожій енергетиці? Нікуда??? А чому????????????????????
показати весь коментар
16.10.2025 16:07 Відповісти
Розподільчим станціям повинно бути це до сраці бо вони ж вкрити та захищені трірівневим захистом на який було виделено мільярди. Оно Тимур шо керує військовою адміністрацією Києва підтвердить. Недарма ж його особисто Zе призначив на цю посаду. Так ******** чи я помиляюсь?
показати весь коментар
16.10.2025 16:11 Відповісти
Ми ще не займалися енергетикою **********. Але час іде. Можливості вражати енергетичні обєкти зростають. От якби вдалося вразити "ямальський хрест" (4150 км від Харкова то тоді відразу можна переключатись на енергетику - гес, тец, розподільчі станції, трансформатиори, леп і т.п.
показати весь коментар
16.10.2025 16:13 Відповісти
Они так с 22 года бьют! Никто ничего не изменил, просто один товариСч много базикает, а сделать ничего не может.
показати весь коментар
16.10.2025 16:14 Відповісти
Ну, так Мустафа усе ж давно позащищал, шо опять,
показати весь коментар
16.10.2025 16:37 Відповісти
Зебобіков пора гнати на нари стадом,як вони засідали в Трускавці.
показати весь коментар
16.10.2025 16:40 Відповісти
А ви навіть від дронів їх не захистили, дегроти!
показати весь коментар
16.10.2025 16:47 Відповісти
От для цього нам і потрібні долекобійні ракети,щоб вдарити по заводам що виготовляють дрони та ракети.З них,мабуть,і треба було почати,а не з НПЗ...
показати весь коментар
16.10.2025 16:54 Відповісти
Без ракет треба було сидіти на дупі рівно і пересидіти опалювальний сезон. А потім вже - фламінгами, нептунами, всім чим є - по нпз. Але наш кончений гундосий дебіл, вирішив перед опалювальним сезоном попукати по нпз, не маючи ні ракет, ні ППО для захисту, ні захисту (лол) на енергетиці. Результат - жовтень, і вся країна в екстрених. Гігант мислі просто. Обрали конченого ідіота.
показати весь коментар
16.10.2025 16:57 Відповісти
За те зарплати в вищого керівництва мільонні на місяць.
показати весь коментар
16.10.2025 16:58 Відповісти
Де удари по розподільчих підстанціях кацапні?
показати весь коментар
16.10.2025 16:59 Відповісти
Як несподівано...
показати весь коментар
16.10.2025 17:15 Відповісти
Шо значить змінила? Кацапня і раніше по ним била.
показати весь коментар
16.10.2025 17:19 Відповісти
Нужно добычу в России атаковать газа и нефти, потому что добычу сложно восстановить и если атаковать само сложно где бурили и добычу проводить, что они без западных технологий ее не восстановят. И нужно делать дроны матки и чтобы надо установками выпускать рои и они поражали добывающие установки. И делать кассетные ракеты и дроны, чтобы в воздухе кассеты раскрывались и накрывали огромное поле добычи. Это лучше, чем НПЗ атаковать, потому что в НПЗ они меняют за пару недель деталь и НПЗ опять работает. А добычу сложно восстанавливать. Ее у России много, но они ее не могут так, как НПЗ восстанавливать и это лучший вариант.
показати весь коментар
16.10.2025 17:50 Відповісти
 
 