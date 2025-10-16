Россия изменила тактику ударов по энергетике - теперь бьют дронами по распределительным подстанциям, - "Укренерго"

Тактика российских атак на украинскую энергосистему претерпела изменения: если в начале полномасштабной войны враг наносил массированные удары по магистральным подстанциям, то с сентября фокус сместился на распределительные подстанции, подстанции "Укрзалізниці" и затем - на "Укренерго", особенно в прифронтовых областях.

Об этом заявил председатель правления "Укренерго" Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По словам Зайченко, ранее на подстанции "Укренерго" могли лететь "до 100 ракет", а сейчас интенсивно применяются атаки дронами и тактика "выжженной земли", когда ежедневно по энергетической инфраструктуре работает большое количество беспилотников. Некоторые удары, добавил он, были особенно тяжелыми для Сумской и Черниговской областей.

Руководитель "Укренерго" отметил, что война ускорила трансформацию энергосистемы: она была построена под большие промышленные нагрузки и оказалась уязвимой. Сейчас нужна более распределенная генерация и развитие аккумуляционных систем, которые позволяют сбалансировать сеть и сделать ее менее зависимой от централизованных объектов.

Зайченко также подчеркнул изменение потребительского поведения - электроэнергия используется более "волатильно", поэтому важно стимулировать решения, которые будут отражать разную цену электричества в разные часы суток и двигаться в сторону распределенных решений и накопления энергии.

