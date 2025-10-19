Війська РФ ударили дронами по Прилуцькому району: пошкоджено інфраструктурний об’єкт та пожежну частину
Упродовж минулої доби, 18 жовтня 2025 року, ворог 46 разів обстрілював Чернігівську область. Під атаками опинились 17 населених пунктів. У більшості випадків фіксувалися атаки FPV-дронів та скиди з БпЛА у прикордонні.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в одному з сіл Сновської громади пошкоджено житловий будинок та господарську будівлю.
"Увечері та вночі хвилею ударних дронів росіяни атакували Прилуччину. Є пошкодження на одному з інфраструктурних об’єктів та у приміщенні пожежно-рятувальної частини", - йдеться у повідомленні.
В ОВА нагадали, що вчора ворог поцілив по енергообʼєкту в прикордонні. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Більшість вже підключено. Роботи із відновлення тривають.
"Наразі без електрики лишаються частина населених пунктів Семенівської громади. Нагадаю, робота енергетиків у прикордонні повʼязана із безпосередньою загрозою життю через російські безпілотники та FPV-дрони.
Також на всій території області зберігається дія графіків погодинних відключень", - додав очільник регіону.
І що немає ппо з перехоплювачами?
Так. Немає. Бо три роки до ср..и було очільнику ова на захист області, та і зараз ніх...не змінилось, бо посаді нічого не загрожує