Війська РФ ударили дронами по Прилуцькому району: пошкоджено інфраструктурний об’єкт та пожежну частину

Упродовж минулої доби, 18 жовтня 2025 року, ворог 46 разів обстрілював Чернігівську область. Під атаками опинились 17 населених пунктів. У більшості випадків фіксувалися атаки FPV-дронів та скиди з БпЛА у прикордонні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в одному з сіл Сновської громади пошкоджено житловий будинок та господарську будівлю.

"Увечері та вночі хвилею ударних дронів росіяни атакували Прилуччину. Є пошкодження на одному з інфраструктурних об’єктів та у приміщенні пожежно-рятувальної частини", - йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали, що вчора ворог поцілив по енергообʼєкту в прикордонні. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Більшість вже підключено. Роботи із відновлення тривають.

"Наразі без електрики лишаються частина населених пунктів Семенівської громади. Нагадаю, робота енергетиків у прикордонні повʼязана із безпосередньою загрозою життю через російські безпілотники та FPV-дрони.

Також на всій території області зберігається дія графіків погодинних відключень", - додав очільник регіону.

