Дроны РФ атаковали музей, агропредприятие и инфраструктуру на Черниговщине. ФОТО

29 марта россияне атаковали дронами различных типов три населенных пункта в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Семеновка

Вчера враг FPV-дроном нанес удар по зданию краеведческого музея в Семеновке - повреждена крыша.

Новгород-Сиверский

"Гербера" атаковала агропредприятие в Новгороде-Сиверском. Повреждена сельхозтехника.





Чернигов

Поздно вечером "герань" нанесла удар по объекту критической инфраструктуры на окраине Чернигова. Пожар на месте прилета потушили пожарные.

"За прошедшую неделю защитники сбили 427 вражеских ударных дронов в небе над Черниговской областью. Очень хороший результат. Спасибо защитникам", - написал Чаус.