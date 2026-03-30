Дроны РФ атаковали музей, агропредприятие и инфраструктуру на Черниговщине. ФОТО
29 марта россияне атаковали дронами различных типов три населенных пункта в Черниговской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.
Семеновка
Вчера враг FPV-дроном нанес удар по зданию краеведческого музея в Семеновке - повреждена крыша.
Новгород-Сиверский
"Гербера" атаковала агропредприятие в Новгороде-Сиверском. Повреждена сельхозтехника.
Чернигов
Поздно вечером "герань" нанесла удар по объекту критической инфраструктуры на окраине Чернигова. Пожар на месте прилета потушили пожарные.
"За прошедшую неделю защитники сбили 427 вражеских ударных дронов в небе над Черниговской областью. Очень хороший результат. Спасибо защитникам", - написал Чаус.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль