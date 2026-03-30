Новости
Дроны РФ атаковали музей, агропредприятие и инфраструктуру на Черниговщине. ФОТО

29 марта россияне атаковали дронами различных типов три населенных пункта в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

Семеновка

Вчера враг FPV-дроном нанес удар по зданию краеведческого музея в Семеновке - повреждена крыша.

Новгород-Сиверский

"Гербера" атаковала агропредприятие в Новгороде-Сиверском. Повреждена сельхозтехника.

Атака на агропредприятие
Атака на агропредприятие

Чернигов

Поздно вечером "герань" нанесла удар по объекту критической инфраструктуры на окраине Чернигова. Пожар на месте прилета потушили пожарные.

"За прошедшую неделю защитники сбили 427 вражеских ударных дронов в небе над Черниговской областью. Очень хороший результат. Спасибо защитникам", - написал Чаус.

