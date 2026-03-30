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Новини Атака дронів на Чернігівщину
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Дрони РФ атакували Чернігівщину: постраждала дитина, пошкоджено музей, агропідприємство та інфраструктуру. ФОТОрепортаж (оновлено)

29 березня росіяни атакували дронами різних типів три населені пункти на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

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Семенівка

Учора ворог FPV-дроном поцілив по будівлі краєзнавчого музею в Семенівці - пошкоджений дах.

Також дивіться: Росіяни атакували "Геранями" сільгосппідприємство на Чернігівщині: горів корівник. ФОТОрепортаж

Новгород-Сіверський

"Гербера" атакувала агропідприємство в Новгороді-Сіверському. Пошкоджена сільгосптехніка.

Унаслідок атак по житлових районах м. Новгород-Сіверський постраждала дівчина 2010 року народження. Пошкоджень зазнали будинки місцевих мешканців, дитячий садок, деревообробне підприємство.

Атака на агропідприємтсво
Атака на агропідприємтсво

Також читайте: Ворожий дрон вибухнув поблизу блокпоста біля Чернігова: є загиблий і 5 поранених військових та поліцейський (оновлено)

обстріл Чернігівщини
обстріл Чернігівщини
обстріл Чернігівщини
обстріл Чернігівщини
обстріл Чернігівщини
обстріл Чернігівщини

Чернігів

Пізно ввечері "герань" вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на околиці Чернігова. Пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці.

"За минулий тиждень оборонці збили 427 ворожих ударних дронів у небі над Чернігівщиною. Дуже хороший результат. Дякую захисникам", - написав Чаус.

Автор: 

Чернігів (907) Чаус В’ячеслав (64) Чернігівська область (1413) Новгород-Сіверський район (97) Чернігівський район (200) Новгород-Сіверський (30) Семенівка (32)
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