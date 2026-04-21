УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14080 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Чернігівщини
4 666 5

Померла журналістка Яна Шкарлат, поранена під час удару РФ по Прилуках. ФОТО

Померла журналістка Яна Шкарлат, яка постраждала під час атаки "шахедів" на Прилуки Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну спілку журналістів України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жінка отримала опіки 65% тіла

Як зазначається, під час ворожої атаки на місто молода жінка отримала опіки 65% тіла, лікарі в Німеччині до останнього боролися за її життя.

Яна Шкарлат

"Журналісти ще кілька днів тому повідомляли, що "мама Яни вийшла на звʼязок на кілька хвилин зі словами: "Яна стабільна, але тяжка…". І ось прийшла трагічна звістка", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 7 квітня війська РФ атакували Прилуки трьома ударними дронами.
  • Російські військові поцілили у будівлю мерії.
  • Тоді повідомлялося, що внаслідок російського удару постраждали 15 людей. Серед них - 11 жінок і 4 чоловіків.

Автор: 

Прилуки (51) Чернігівська область (1323) Прилуцький район (38)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Загинула молода дівчина ,чому гинуть невині людиди ? чому рашиський воєний злочинець терорист який приніс стільки біди існує ? Вічна память.
показати весь коментар
21.04.2026 11:49 Відповісти
Я служив у Прилуках у ВКР.
Шкода дівчину.
Нічого, все москалям ригнеться...
показати весь коментар
21.04.2026 11:55 Відповісти
Обов'язково!!!
показати весь коментар
21.04.2026 13:04 Відповісти
Нічого??? у вас як там з емпатією. Зрозуміло що вам наплювати.

А по факту нічого нажаль їм не буде, це називається "самозаспокоєння". Життя не чесне і це доведено. І коли все закінчиться, бо більшість болотних не будуть наказані за вбивства. Це вже було багато разів в історії. Чи наказали тих, хто забирав їжу в 1932-му в Українців? Переважна більшість нелюдів прожили життя і померли своєю смертю.
показати весь коментар
21.04.2026 13:14 Відповісти
Вічна пам'ять..
показати весь коментар
21.04.2026 12:26 Відповісти
 
 