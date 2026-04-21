Померла журналістка Яна Шкарлат, поранена під час удару РФ по Прилуках. ФОТО

Померла журналістка Яна Шкарлат, яка постраждала під час атаки "шахедів" на Прилуки Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну спілку журналістів України.

Жінка отримала опіки 65% тіла

Як зазначається, під час ворожої атаки на місто молода жінка отримала опіки 65% тіла, лікарі в Німеччині до останнього боролися за її життя.

"Журналісти ще кілька днів тому повідомляли, що "мама Яни вийшла на звʼязок на кілька хвилин зі словами: "Яна стабільна, але тяжка…". І ось прийшла трагічна звістка", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, 7 квітня війська РФ атакували Прилуки трьома ударними дронами.

Російські військові поцілили у будівлю мерії.

Тоді повідомлялося, що внаслідок російського удару постраждали 15 людей. Серед них - 11 жінок і 4 чоловіків.

