Померла журналістка Яна Шкарлат, поранена під час удару РФ по Прилуках. ФОТО
Померла журналістка Яна Шкарлат, яка постраждала під час атаки "шахедів" на Прилуки Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну спілку журналістів України.
Жінка отримала опіки 65% тіла
Як зазначається, під час ворожої атаки на місто молода жінка отримала опіки 65% тіла, лікарі в Німеччині до останнього боролися за її життя.
"Журналісти ще кілька днів тому повідомляли, що "мама Яни вийшла на звʼязок на кілька хвилин зі словами: "Яна стабільна, але тяжка…". І ось прийшла трагічна звістка", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Нагадаємо, 7 квітня війська РФ атакували Прилуки трьома ударними дронами.
- Російські військові поцілили у будівлю мерії.
- Тоді повідомлялося, що внаслідок російського удару постраждали 15 людей. Серед них - 11 жінок і 4 чоловіків.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шкода дівчину.
Нічого, все москалям ригнеться...
А по факту нічого нажаль їм не буде, це називається "самозаспокоєння". Життя не чесне і це доведено. І коли все закінчиться, бо більшість болотних не будуть наказані за вбивства. Це вже було багато разів в історії. Чи наказали тих, хто забирав їжу в 1932-му в Українців? Переважна більшість нелюдів прожили життя і померли своєю смертю.