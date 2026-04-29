На Чернігівщині 12-річний хлопець перехопив FPV-дрон і врятував молодших дітей від удару, - ЗМІ

На Чернігівщині семикласник знешкодив FPV-дрон, який летів на його менших братів і сестер

У Чернігівській області 12-річний школяр зумів зупинити російський FPV-дрон на оптоволокні, який прямував у бік його молодших братів і сестер – безпілотник впав після того, як хлопець розірвав кабель керування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал Суспільне Чернігів.

Підліток врятував від смерті молодших дітей

Інцидент стався 18 квітня у прикордонній Семенівці. Анатолій Прохоренко, найстарша дитина в родині з п’ятьма дітьми, перебував на подвір’ї, коли помітив у небі FPV-дрон із оптоволоконним кабелем. Апарат рухався у напрямку місця, де гралися його молодші брати та сестри.

Хлопець швидко оцінив ситуацію та прийняв рішення діяти. Він дочекався моменту, коли дрон почав змінювати траєкторію, і розірвав кабель, що забезпечував керування. Після цього безпілотник втратив контроль, піднявся вгору та впав у кущі на відстані приблизно 100–150 метрів. Вибуху не сталося, хоча діти готувалися до найгіршого сценарію.

Сам Анатолій зізнається, що діяти було страшно, але страх за рідних виявився сильнішим. За його словами, життя у прикордонній зоні змінило сприйняття небезпеки – постійні польоти дронів над головою притупили відчуття страху.

Як діяти при небезпеці - навчили військові

Навичку правильно розривати оптоволокно хлопець отримав раніше від військових. Під час допомоги їм він дізнався, як саме це робиться, хоча самі бійці наголошували, що такі дії є вкрай ризикованими і допустимі лише у виняткових ситуаціях.

Експерти підкреслюють, що Анатолію пощастило. За словами операційного директора центру підготовки операторів БпЛА "Крук" Микити Гавриленка, FPV-дрони зазвичай працюють не самі – їх супроводжують інші безпілотники, які коригують цілі. У разі виявлення людини, що намагається знешкодити дрон, вона може стати пріоритетною мішенню.

Після пережитого хлопець зацікавився військовою справою та роботою з дронами, хоча найбільше мріє про завершення війни. Його батько зазначає, що син є головною опорою для родини. Через небезпеку сім’я вже була змушена переїхати до Чернігова.

+13
це не нуль, це прикордоння Чернігівської області, від кордону село 15-17 км. У нас тиких сел сотні, і здебільшого людям їхати нікуди і ні за що.
29.04.2026 18:00 Відповісти
+8
🚁 Є ураження двох гвинтокрилів русні Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій обл рф, за 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення - їх вполювали залізні «птахи» Мадяра СБС
29.04.2026 17:58 Відповісти
+5
цікаво, що практично на нулі роблять діти? чи місцева влада до сих пір бачить "мір в глазах" і не вірить в скотство орків?
29.04.2026 17:36 Відповісти
цікаво, що практично на нулі роблять діти? чи місцева влада до сих пір бачить "мір в глазах" і не вірить в скотство орків?
29.04.2026 17:36 Відповісти
Там де небезпечно пропонують батькам евакуюватись. Але багато відмовляються. А потім коли вже припече хлопцям приходиться під обстрілами ризикуючи життям самих та евакуйованих витягувати їх з пекла.
29.04.2026 17:41 Відповісти
Допомога 2000грн .Розкажи,як на неї зняти житло і поїсти.
29.04.2026 18:25 Відповісти
Порахуємо. Батько, мати та 5 дітей. Це 14 тисяч. На ці гроші знімаєш житло і працюєш як і працював в іншому місці.
29.04.2026 19:03 Відповісти
Ти просто тупий підор,котрий не орінтується в цінах і аби,що писдонути
29.04.2026 19:32 Відповісти
По твоїй хворій уяві там лишилась одна сім*я
29.04.2026 19:30 Відповісти
Де роботу знайти?Приїдь до нас в місто і знайди роботу.Місто прифронтове,більшість бізнесу виїхало.
29.04.2026 19:08 Відповісти
Я проїдаю,не бухавши і не куривши 3+тис в місяць!!
29.04.2026 19:10 Відповісти
Не бреши. В Україні у 2026 році ВПО отримують щомісячну державну допомогу на проживання: 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю, 2000 грн - на дорослих. Виплати спрямовані на вразливі категорії, а з 1 березня 2024 року та 2026 року критерії їхнього продовження залежать від сукупного доходу родини (менш ніж 10 380 грн на людину).
Надаються гуртожитки + працевлаштування. Не сиди на допомогах, а йди працюй та заробляй. + волонтери надають одяг та продуктові набори.
Не пивко посасуй, а йди працювати.
29.04.2026 19:42 Відповісти
сім*я 4 людини,6+4=10тис грн!Розкажи тупорилий,як прожити на 10тис!!!Яке працевлаштування і гуртожитки?Ти старий пеньок з квартири виходиш інколи,чи марахвон з ранку до вечора дивися?
29.04.2026 19:51 Відповісти
Я вже тобі казав, ти сам нік собі придумав, чи хтось підказав?
29.04.2026 20:05 Відповісти
Отам де ди сказав ти сидиш і хочеш, щоб інші там сиділи? У тебе ментальність кацапсяча хоч і в Україні живеш та мовою володієш.
29.04.2026 20:15 Відповісти
Я просто в шоці від дурості і тупості таких дебілів,як ти!!!
29.04.2026 19:53 Відповісти
це не нуль, це прикордоння Чернігівської області, від кордону село 15-17 км. У нас тиких сел сотні, і здебільшого людям їхати нікуди і ні за що.
29.04.2026 18:00 Відповісти
раз fpv на оптоволокні постійно літають і хлопчина вчиться у військових, що можна робити з дронами, значить нуль, характер війни різко змінився.
29.04.2026 20:52 Відповісти
Так, змінився, і зараз КАБи залітають на 50 кілометрів за кордон та за ЛБЗ, тому у нас на "нулі" зараз одночасно тисячі сіл, селищ, містечок та навіть великих міст. І якщо вони переїхали у Чернігів, то все одно це "нуль". Нічого, що ви це взнаєте на форумі Цензора на п'ятому році широкомасштабного вторгнення?
29.04.2026 21:01 Відповісти
я з Харкова, з Північної Салтівки і прекрасно знаю, що на нулі полюють на кожну конкретну людину, на всій іншій території - це удари по об'єктам. До появи fpv на людей полювали снайпера в середньому на відстані до 500 м, або мінометчики до 2 км, це був нуль, зараз нуль розширився до 10-15 км.
29.04.2026 21:21 Відповісти
дуже дивно що ви на Салтівці не знаєте що стандартний кацапський коптер fpv легко летить на 40 км, а "крило" fpv - на 70 км. Ви якось мабуть "законсервувались" в інших проблемах.
29.04.2026 21:36 Відповісти
не на Салтівці, а на Північній Салтівці, яка на 5 км ближче до орків, тому користуюсь перевіреними на практиці даними, а не ттх виробника. ніякий орк не запустить fpv дрон на 40 км, тому що повно цілей на відстані до 10-15 км. Північна Салтівка знаходиться за 15 км від лінії зіткнення, але fpv дрони не прилітають, а села під Харковом, що ближче до орків на 5 км, під постійними ударами по авто і окремим людям. А от Молнії регулярно залітають в Харків, але вони бють по обєктам, а не по людям. теорію ми прекрасно всі знаємо, але є реалії війни, які треба розуміти.
29.04.2026 22:01 Відповісти
ну, бажаю вам і надалі вважати, що Пвнічна Салтівка - не цивільний "нуль".
29.04.2026 22:08 Відповісти
диванні воєнні теорії на 5-му році війни може і цікаві, але абсолютно не практичні, коли, не дай Боже, за вами буде ганятися fpv, тоді ви можливо зрозумієте, що таке нуль.
29.04.2026 22:17 Відповісти
маєте повне право прикриватись діванами, якщо вам так буде легше жити на Північній Салтівці.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-novini-harkova-rosiyskiy-dron-na-optovolokni-doletiv-do-okolic-mista-novini-harkova-13297860.html Факт застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову підтвердили в https://t.me/prokuratura_kharkiv/27283 Харківській обласній прокуратурі. Ворожий безпілотник виявили у Київському районі міста.
29.04.2026 22:31 Відповісти
так, було таке, але, на щастя, це єдиний випадок на оптоволокні, напевно, тестували орки можливість роботи по Харкову, але зрозуміли, що немає сенсу в 1,5 млн місті, діаметр якого більше 30 км, ганятись за кожним жителем, коли можна кошмарити прикордонну зону. після цього випадку вже не ризикую їздити на дачу, яка на 5 км ближча до кордону, бо в сусідніх селах вже є випадки полювання на людей і авто. одним словом, оптоволоконні fpv-дрони - це чіткий індикатор нуля, поки не придумають, як їх чи операторів ефективно нейтралізовувати.
29.04.2026 23:15 Відповісти
так для Семенівки це одиничний випадок, і як би хлопчик не зламав оптоволокно, а про це не розтрубили у інфополі, так про цей випадок ніхто би і не був у курсах. Також як і про ось ці:

Вперше армія РФ https://suspilne.media/kharkiv/1026999-dla-udaru-po-harkovu-minulogo-tizna-rosia-vperse-zastosuvala-fpv-dron-z-bojovou-castinou-na-bazi-rpg/ атакувала Харків FPV-дроном з бойовою частиною на основі РПГ 20 травня 2025 року. Безпілотник https://suspilne.media/kharkiv/1027883-rosijskij-fpv-dron-doletiv-do-harkova-i-vpav-u-lisosmuzi-detali-vid-policii/ впав у лісосмузі на околиці міста, розповів керівник поліції Харківщини Петро Токар.

14 липня 2024 року Росія https://suspilne.media/kharkiv/1066625-rosia-vdarila-po-harkovu-fpv-dronom-14-lipna-prokuratura/ вдарила по Шевченківському району Харкова FPV-дроном без оптоволокна. Падіння дрона пошкодило зупинку громадського транспорту. Тоді, за даними правоохоронців, оператор дрона https://suspilne.media/kharkiv/1068801-udar-fpv-drona-po-harkovu-14-lipna-operator-vtrativ-keruvanna-cerez-zasobi-reb-i-bpla-vpav-na-tramvajni-kolii/ втратив керування через роботу РЕБ.

18 липня армія РФ https://suspilne.media/kharkiv/1070167-u-harkovi-18-lipna-vdruge-za-tizden-upav-fpv-dron-so-vidomo/ атакувала FPV-дроном Київський район Харкова.

13 жовтня російський https://suspilne.media/kharkiv/1140682-udar-fpv-dronom-po-gurtozitku-v-harkovi-13-zovtna-so-zasuvala-policia/ FPV-дрон вдарив по гуртожитку у центральній частині міста.

Далі влом шукать. Дівани вам у допомогу.
29.04.2026 23:37 Відповісти
треба вміти читати інформацію, а не діяти по принципу А Баба-Яга проти - я писав, що це був єдиний випадок на оптоволокні. не бачу надалі сенсу вам щось пояснювати, бо з диваном дуже важко воювати. бувайте здорові.
30.04.2026 00:28 Відповісти
все ж таки бережіть там себе на Північній Салтівці, бо хлопчика який зламає волокно може поряд не буде.
30.04.2026 01:17 Відповісти
достойна ти людина, Анатолій !
29.04.2026 17:48 Відповісти
навчить мене перерізати волокно
29.04.2026 17:54 Відповісти
ножицями ?
29.04.2026 17:55 Відповісти
На стальку рибу ловили? Волокно ламається таким же чином.
29.04.2026 18:02 Відповісти
морську рибу тільки в магазині ловлю
29.04.2026 18:05 Відповісти
Скловолокно має високу міцність на розрив, але воно надзвичайно крихке при згинанні. Якщо різко зігнути нитку або зав'язати її у вузол, мікроскопічні скляні волокна всередині миттєво руйнуються.
29.04.2026 18:11 Відповісти
Дякую , спробую
29.04.2026 18:13 Відповісти
сусіду інет вирублю .в мене 4g
29.04.2026 18:14 Відповісти
Підтверджую,восени поламав руку натягуючи інтернет кабель на висоті зігнув, потягнув,полетів,(на землю)
29.04.2026 20:35 Відповісти
воно ламається. Накидуєте один шлаг між двома пальцями, а другою рукою тягнете. Достатньо легкого зусиллля. А порвати голіруч не зможете, бо просто поріжетесь.
29.04.2026 18:02 Відповісти
🚁 Є ураження двох гвинтокрилів русні Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій обл рф, за 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення - їх вполювали залізні «птахи» Мадяра СБС
29.04.2026 17:58 Відповісти
Чому діти живуть майже на нулі?!🤬
29.04.2026 18:11 Відповісти
Є інші варіанти?Влада на людей завно забила.
29.04.2026 18:27 Відповісти
це не нуль, це прикордоння Чернігівської області, від кордону село 15-17 км. У нас тиких сел сотні, і здебільшого людям їхати нікуди і ні за що. А якщо брати дольоти КАБів через кордон, то таких сел і містечок стає вже тисячі. Такий зараз у цивільних нуль.
29.04.2026 19:58 Відповісти
До дупи ці відмазки, диті не мають жити під фпв. Гроші у держави є. Це справжні біженці, а не обсциканти за кордоном.
30.04.2026 00:50 Відповісти
держава вже запізнилась - вони самі вже переїхали до Чернігова. Бо якщо чекати на державу, то другий раз зламати волокно може не вдатись.
30.04.2026 01:20 Відповісти
Розвели "срач", незрозуміло з-за чого. Хоч-би один коментар, "в тему"...
Медаль «За врятоване життя» - основна державна нагорода, що вручається за врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну діяльність, запобігання нещасним випадкам.
От з чого треба починать!
29.04.2026 19:32 Відповісти
Як зламати волокно вже ясно, різко зігнути, але дрон в небі летів чи де він був
29.04.2026 20:30 Відповісти
Летів в небі,а волокно лягало на землю далеко за дроном.Як хлопчик зрозумів,що то волокно від того дрона і знав,як його зламати-історія замовчує
29.04.2026 20:50 Відповісти
хлопчика навчив військовий., Волокна там по полях повно, тренуватись ламати набридне вже через п'ять хвилин. Як ламати - вдео в інтернеті за пару кліків.
30.04.2026 01:24 Відповісти
Все красиво написано,якщо не задумуватись
29.04.2026 20:51 Відповісти
 
 