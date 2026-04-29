На Чернігівщині 12-річний хлопець перехопив FPV-дрон і врятував молодших дітей від удару, - ЗМІ
У Чернігівській області 12-річний школяр зумів зупинити російський FPV-дрон на оптоволокні, який прямував у бік його молодших братів і сестер – безпілотник впав після того, як хлопець розірвав кабель керування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал Суспільне Чернігів.
Підліток врятував від смерті молодших дітей
Інцидент стався 18 квітня у прикордонній Семенівці. Анатолій Прохоренко, найстарша дитина в родині з п’ятьма дітьми, перебував на подвір’ї, коли помітив у небі FPV-дрон із оптоволоконним кабелем. Апарат рухався у напрямку місця, де гралися його молодші брати та сестри.
Хлопець швидко оцінив ситуацію та прийняв рішення діяти. Він дочекався моменту, коли дрон почав змінювати траєкторію, і розірвав кабель, що забезпечував керування. Після цього безпілотник втратив контроль, піднявся вгору та впав у кущі на відстані приблизно 100–150 метрів. Вибуху не сталося, хоча діти готувалися до найгіршого сценарію.
Сам Анатолій зізнається, що діяти було страшно, але страх за рідних виявився сильнішим. За його словами, життя у прикордонній зоні змінило сприйняття небезпеки – постійні польоти дронів над головою притупили відчуття страху.
Як діяти при небезпеці - навчили військові
Навичку правильно розривати оптоволокно хлопець отримав раніше від військових. Під час допомоги їм він дізнався, як саме це робиться, хоча самі бійці наголошували, що такі дії є вкрай ризикованими і допустимі лише у виняткових ситуаціях.
Експерти підкреслюють, що Анатолію пощастило. За словами операційного директора центру підготовки операторів БпЛА "Крук" Микити Гавриленка, FPV-дрони зазвичай працюють не самі – їх супроводжують інші безпілотники, які коригують цілі. У разі виявлення людини, що намагається знешкодити дрон, вона може стати пріоритетною мішенню.
Після пережитого хлопець зацікавився військовою справою та роботою з дронами, хоча найбільше мріє про завершення війни. Його батько зазначає, що син є головною опорою для родини. Через небезпеку сім’я вже була змушена переїхати до Чернігова.
Медаль «За врятоване життя» - основна державна нагорода, що вручається за врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну діяльність, запобігання нещасним випадкам.
От з чого треба починать!