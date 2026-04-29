На Черниговщине 12-летний мальчик перехватил FPV-дрон и спас младших детей от удара, - СМИ

В Черниговской области 12-летний школьник сумел остановить российский FPV-дрон на оптоволокне, направлявшийся в сторону его младших братьев и сестер: беспилотник упал после того, как мальчик перерезал кабель управления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Суспільне Чернігів".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подросток спас от смерти младших детей

Инцидент произошел 18 апреля в приграничной Семеновке. Анатолий Прохоренко, старший ребенок в семье из пяти детей, находился во дворе, когда заметил в небе FPV-дрон с оптоволоконным кабелем. Аппарат двигался в направлении места, где играли его младшие братья и сестры.

Мальчик быстро оценил ситуацию и принял решение действовать. Он дождался момента, когда дрон начал менять траекторию, и разорвал кабель, обеспечивавший управление. После этого беспилотник потерял управление, поднялся вверх и упал в кусты на расстоянии примерно 100–150 метров. Взрыва не произошло, хотя дети готовились к худшему сценарию.

Сам Анатолий признается, что действовать было страшно, но страх за родных оказался сильнее. По его словам, жизнь в приграничной зоне изменила восприятие опасности – постоянные полеты дронов над головой притупили чувство страха.

Как действовать в случае опасности научили военные

Навык правильно разрывать оптоволокно парень получил ранее от военных. Во время оказания им помощи он узнал, как именно это делается, хотя сами бойцы подчеркивали, что такие действия крайне рискованны и допустимы только в исключительных ситуациях.

Эксперты подчеркивают, что Анатолию повезло. По словам операционного директора центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Никиты Гавриленко, FPV-дроны обычно работают не в одиночку – их сопровождают другие беспилотники, которые корректируют цели. В случае обнаружения человека, пытающегося обезвредить дрон, он может стать приоритетной мишенью.

После пережитого парень заинтересовался военным делом и работой с дронами, хотя больше всего мечтает о завершении войны. Его отец отмечает, что сын является главной опорой для семьи. Из-за опасности семья уже была вынуждена переехать в Чернигов.

