РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9435 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на Черниговщину
4 629 60

На Черниговщине 12-летний мальчик перехватил FPV-дрон и спас младших детей от удара, - СМИ

В Черниговской области семиклассник обезвредил FPV-дрон, который летел на его младших братьев и сестер

В Черниговской области 12-летний школьник сумел остановить российский FPV-дрон на оптоволокне, направлявшийся в сторону его младших братьев и сестер: беспилотник упал после того, как мальчик перерезал кабель управления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Суспільне Чернігів".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подросток спас от смерти младших детей

Инцидент произошел 18 апреля в приграничной Семеновке. Анатолий Прохоренко, старший ребенок в семье из пяти детей, находился во дворе, когда заметил в небе FPV-дрон с оптоволоконным кабелем. Аппарат двигался в направлении места, где играли его младшие братья и сестры.

Мальчик быстро оценил ситуацию и принял решение действовать. Он дождался момента, когда дрон начал менять траекторию, и разорвал кабель, обеспечивавший управление. После этого беспилотник потерял управление, поднялся вверх и упал в кусты на расстоянии примерно 100–150 метров. Взрыва не произошло, хотя дети готовились к худшему сценарию.

Сам Анатолий признается, что действовать было страшно, но страх за родных оказался сильнее. По его словам, жизнь в приграничной зоне изменила восприятие опасности – постоянные полеты дронов над головой притупили чувство страха.

Как действовать в случае опасности научили военные

Навык правильно разрывать оптоволокно парень получил ранее от военных. Во время оказания им помощи он узнал, как именно это делается, хотя сами бойцы подчеркивали, что такие действия крайне рискованны и допустимы только в исключительных ситуациях.

Эксперты подчеркивают, что Анатолию повезло. По словам операционного директора центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Никиты Гавриленко, FPV-дроны обычно работают не в одиночку – их сопровождают другие беспилотники, которые корректируют цели. В случае обнаружения человека, пытающегося обезвредить дрон, он может стать приоритетной мишенью.

После пережитого парень заинтересовался военным делом и работой с дронами, хотя больше всего мечтает о завершении войны. Его отец отмечает, что сын является главной опорой для семьи. Из-за опасности семья уже была вынуждена переехать в Чернигов.

Автор: 

подростки (511) Черниговщина (1434) уничтожение (9679) дроны (6932)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
це не нуль, це прикордоння Чернігівської області, від кордону село 15-17 км. У нас тиких сел сотні, і здебільшого людям їхати нікуди і ні за що.
показать весь комментарий
29.04.2026 18:00 Ответить
+7
🚁 Є ураження двох гвинтокрилів русні Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій обл рф, за 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення - їх вполювали залізні «птахи» Мадяра СБС
показать весь комментарий
29.04.2026 17:58 Ответить
+5
цікаво, що практично на нулі роблять діти? чи місцева влада до сих пір бачить "мір в глазах" і не вірить в скотство орків?
показать весь комментарий
29.04.2026 17:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.04.2026 17:36 Ответить
Там де небезпечно пропонують батькам евакуюватись. Але багато відмовляються. А потім коли вже припече хлопцям приходиться під обстрілами ризикуючи життям самих та евакуйованих витягувати їх з пекла.
показать весь комментарий
29.04.2026 17:41 Ответить
Допомога 2000грн .Розкажи,як на неї зняти житло і поїсти.
показать весь комментарий
29.04.2026 18:25 Ответить
Порахуємо. Батько, мати та 5 дітей. Це 14 тисяч. На ці гроші знімаєш житло і працюєш як і працював в іншому місці.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:03 Ответить
Ти просто тупий підор,котрий не орінтується в цінах і аби,що писдонути
показать весь комментарий
29.04.2026 19:32 Ответить
По твоїй хворій уяві там лишилась одна сім*я
показать весь комментарий
29.04.2026 19:30 Ответить
Де роботу знайти?Приїдь до нас в місто і знайди роботу.Місто прифронтове,більшість бізнесу виїхало.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:08 Ответить
Я проїдаю,не бухавши і не куривши 3+тис в місяць!!
показать весь комментарий
29.04.2026 19:10 Ответить
Не бреши. В Україні у 2026 році ВПО отримують щомісячну державну допомогу на проживання: 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю, 2000 грн - на дорослих. Виплати спрямовані на вразливі категорії, а з 1 березня 2024 року та 2026 року критерії їхнього продовження залежать від сукупного доходу родини (менш ніж 10 380 грн на людину).
Надаються гуртожитки + працевлаштування. Не сиди на допомогах, а йди працюй та заробляй. + волонтери надають одяг та продуктові набори.
Не пивко посасуй, а йди працювати.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:42 Ответить
сім*я 4 людини,6+4=10тис грн!Розкажи тупорилий,як прожити на 10тис!!!Яке працевлаштування і гуртожитки?Ти старий пеньок з квартири виходиш інколи,чи марахвон з ранку до вечора дивися?
показать весь комментарий
29.04.2026 19:51 Ответить
Я вже тобі казав, ти сам нік собі придумав, чи хтось підказав?
показать весь комментарий
29.04.2026 20:05 Ответить
Отам де ди сказав ти сидиш і хочеш, щоб інші там сиділи? У тебе ментальність кацапсяча хоч і в Україні живеш та мовою володієш.
показать весь комментарий
29.04.2026 20:15 Ответить
Я просто в шоці від дурості і тупості таких дебілів,як ти!!!
показать весь комментарий
29.04.2026 19:53 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 18:00 Ответить
раз fpv на оптоволокні постійно літають і хлопчина вчиться у військових, що можна робити з дронами, значить нуль, характер війни різко змінився.
показать весь комментарий
29.04.2026 20:52 Ответить
Так, змінився, і зараз КАБи залітають на 50 кілометрів за кордон та за ЛБЗ, тому у нас на "нулі" зараз одночасно тисячі сіл, селищ, містечок та навіть великих міст. І якщо вони переїхали у Чернігів, то все одно це "нуль". Нічого, що ви це взнаєте на форумі Цензора на п'ятому році широкомасштабного вторгнення?
показать весь комментарий
29.04.2026 21:01 Ответить
я з Харкова, з Північної Салтівки і прекрасно знаю, що на нулі полюють на кожну конкретну людину, на всій іншій території - це удари по об'єктам. До появи fpv на людей полювали снайпера в середньому на відстані до 500 м, або мінометчики до 2 км, це був нуль, зараз нуль розширився до 10-15 км.
показать весь комментарий
29.04.2026 21:21 Ответить
дуже дивно що ви на Салтівці не знаєте що стандартний кацапський коптер fpv легко летить на 40 км, а "крило" fpv - на 70 км. Ви якось мабуть "законсервувались" в інших проблемах.
показать весь комментарий
29.04.2026 21:36 Ответить
не на Салтівці, а на Північній Салтівці, яка на 5 км ближче до орків, тому користуюсь перевіреними на практиці даними, а не ттх виробника. ніякий орк не запустить fpv дрон на 40 км, тому що повно цілей на відстані до 10-15 км. Північна Салтівка знаходиться за 15 км від лінії зіткнення, але fpv дрони не прилітають, а села під Харковом, що ближче до орків на 5 км, під постійними ударами по авто і окремим людям. А от Молнії регулярно залітають в Харків, але вони бють по обєктам, а не по людям. теорію ми прекрасно всі знаємо, але є реалії війни, які треба розуміти.
показать весь комментарий
29.04.2026 22:01 Ответить
ну, бажаю вам і надалі вважати, що Пвнічна Салтівка - не цивільний "нуль".
показать весь комментарий
29.04.2026 22:08 Ответить
диванні воєнні теорії на 5-му році війни може і цікаві, але абсолютно не практичні, коли, не дай Боже, за вами буде ганятися fpv, тоді ви можливо зрозумієте, що таке нуль.
показать весь комментарий
29.04.2026 22:17 Ответить
маєте повне право прикриватись діванами, якщо вам так буде легше жити на Північній Салтівці.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-novini-harkova-rosiyskiy-dron-na-optovolokni-doletiv-do-okolic-mista-novini-harkova-13297860.html Факт застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову підтвердили в https://t.me/prokuratura_kharkiv/27283 Харківській обласній прокуратурі. Ворожий безпілотник виявили у Київському районі міста.
показать весь комментарий
29.04.2026 22:31 Ответить
так, було таке, але, на щастя, це єдиний випадок на оптоволокні, напевно, тестували орки можливість роботи по Харкову, але зрозуміли, що немає сенсу в 1,5 млн місті, діаметр якого більше 30 км, ганятись за кожним жителем, коли можна кошмарити прикордонну зону. після цього випадку вже не ризикую їздити на дачу, яка на 5 км ближча до кордону, бо в сусідніх селах вже є випадки полювання на людей і авто. одним словом, оптоволоконні fpv-дрони - це чіткий індикатор нуля, поки не придумають, як їх чи операторів ефективно нейтралізовувати.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:15 Ответить
так для Семенівки це одиничний випадок, і як би хлопчик не зламав оптоволокно, а про це не розтрубили у інфополі, так про цей випадок ніхто би і не був у курсах. Також як і про ось ці:

Вперше армія РФ https://suspilne.media/kharkiv/1026999-dla-udaru-po-harkovu-minulogo-tizna-rosia-vperse-zastosuvala-fpv-dron-z-bojovou-castinou-na-bazi-rpg/ атакувала Харків FPV-дроном з бойовою частиною на основі РПГ 20 травня 2025 року. Безпілотник https://suspilne.media/kharkiv/1027883-rosijskij-fpv-dron-doletiv-do-harkova-i-vpav-u-lisosmuzi-detali-vid-policii/ впав у лісосмузі на околиці міста, розповів керівник поліції Харківщини Петро Токар.

14 липня 2024 року Росія https://suspilne.media/kharkiv/1066625-rosia-vdarila-po-harkovu-fpv-dronom-14-lipna-prokuratura/ вдарила по Шевченківському району Харкова FPV-дроном без оптоволокна. Падіння дрона пошкодило зупинку громадського транспорту. Тоді, за даними правоохоронців, оператор дрона https://suspilne.media/kharkiv/1068801-udar-fpv-drona-po-harkovu-14-lipna-operator-vtrativ-keruvanna-cerez-zasobi-reb-i-bpla-vpav-na-tramvajni-kolii/ втратив керування через роботу РЕБ.

18 липня армія РФ https://suspilne.media/kharkiv/1070167-u-harkovi-18-lipna-vdruge-za-tizden-upav-fpv-dron-so-vidomo/ атакувала FPV-дроном Київський район Харкова.

13 жовтня російський https://suspilne.media/kharkiv/1140682-udar-fpv-dronom-po-gurtozitku-v-harkovi-13-zovtna-so-zasuvala-policia/ FPV-дрон вдарив по гуртожитку у центральній частині міста.

Далі влом шукать. Дівани вам у допомогу.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:37 Ответить
треба вміти читати інформацію, а не діяти по принципу А Баба-Яга проти - я писав, що це був єдиний випадок на оптоволокні. не бачу надалі сенсу вам щось пояснювати, бо з диваном дуже важко воювати. бувайте здорові.
показать весь комментарий
30.04.2026 00:28 Ответить
достойна ти людина, Анатолій !
показать весь комментарий
29.04.2026 17:48 Ответить
навчить мене перерізати волокно
показать весь комментарий
29.04.2026 17:54 Ответить
ножицями ?
показать весь комментарий
29.04.2026 17:55 Ответить
На стальку рибу ловили? Волокно ламається таким же чином.
показать весь комментарий
29.04.2026 18:02 Ответить
морську рибу тільки в магазині ловлю
показать весь комментарий
29.04.2026 18:05 Ответить
Скловолокно має високу міцність на розрив, але воно надзвичайно крихке при згинанні. Якщо різко зігнути нитку або зав'язати її у вузол, мікроскопічні скляні волокна всередині миттєво руйнуються.
показать весь комментарий
29.04.2026 18:11 Ответить
Дякую , спробую
показать весь комментарий
29.04.2026 18:13 Ответить
сусіду інет вирублю .в мене 4g
показать весь комментарий
29.04.2026 18:14 Ответить
Підтверджую,восени поламав руку натягуючи інтернет кабель на висоті зігнув, потягнув,полетів,(на землю)
показать весь комментарий
29.04.2026 20:35 Ответить
воно ламається. Накидуєте один шлаг між двома пальцями, а другою рукою тягнете. Достатньо легкого зусиллля. А порвати голіруч не зможете, бо просто поріжетесь.
показать весь комментарий
29.04.2026 18:02 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 17:58 Ответить
Чому діти живуть майже на нулі?!🤬
показать весь комментарий
29.04.2026 18:11 Ответить
Є інші варіанти?Влада на людей завно забила.
показать весь комментарий
29.04.2026 18:27 Ответить
це не нуль, це прикордоння Чернігівської області, від кордону село 15-17 км. У нас тиких сел сотні, і здебільшого людям їхати нікуди і ні за що. А якщо брати дольоти КАБів через кордон, то таких сел і містечок стає вже тисячі. Такий зараз у цивільних нуль.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:58 Ответить
До дупи ці відмазки, диті не мають жити під фпв. Гроші у держави є. Це справжні біженці, а не обсциканти за кордоном.
показать весь комментарий
30.04.2026 00:50 Ответить
Розвели "срач", незрозуміло з-за чого. Хоч-би один коментар, "в тему"...
Медаль «За врятоване життя» - основна державна нагорода, що вручається за врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну діяльність, запобігання нещасним випадкам.
От з чого треба починать!
показать весь комментарий
29.04.2026 19:32 Ответить
Як зламати волокно вже ясно, різко зігнути, але дрон в небі летів чи де він був
показать весь комментарий
29.04.2026 20:30 Ответить
Летів в небі,а волокно лягало на землю далеко за дроном.Як хлопчик зрозумів,що то волокно від того дрона і знав,як його зламати-історія замовчує
показать весь комментарий
29.04.2026 20:50 Ответить
Все красиво написано,якщо не задумуватись
показать весь комментарий
29.04.2026 20:51 Ответить
 
 