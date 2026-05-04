108 взрывов за сутки в Черниговской области — есть раненый мирный житель и повреждения
В Черниговской области за последние сутки прогремело 108 взрывов в результате российских обстрелов, зафиксированы десятки атак на приграничные населенные пункты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Сколько было атак
"За сутки россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область. 108 взрывов", – сообщил Чаус.
По его словам, враг активно применял ударные беспилотники и FPV-дроны.
Есть раненый
В Семеновке в результате удара по частному двору ранения получил 30-летний мужчина.
Он находится под наблюдением врачей с многочисленными травмами.
Какие разрушения зафиксировали
В Новгород-Северском российские войска обстреляли жилой сектор и объект критической инфраструктуры.
В Рипкинской громаде в результате атаки БПЛА повреждено административное здание и уничтожен автомобиль.
Кроме того, в результате ударов FPV-дронов загорелось почти 5 гектаров сухой травы.
По словам главы ОГА, в течение суток российские войска не прекращали атаковать приграничные территории области с использованием различных типов беспилотников.
