Рашисты атаковали Черниговскую область: вспыхнули пожары, есть раненые. ФОТО

В ночь на вторник, 5 мая 2026 года, россияне атаковали Черниговскую область, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Горел жилой дом

По данным спасателей, в Черниговском районе, в одном из населенных пунктов Городнянской территориальной громады, в результате ударов по частному сектору загорелся жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Пострадали двое мужчин 1966 и 1995 годов рождения. Их госпитализировали в больницу.

Зафиксировано попадание по территории лесничества. Спасатели ликвидировали пожар.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.

Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.

Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.

Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

