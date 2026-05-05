Рашисты атаковали Черниговскую область: вспыхнули пожары, есть раненые. ФОТО
В ночь на вторник, 5 мая 2026 года, россияне атаковали Черниговскую область, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Горел жилой дом
По данным спасателей, в Черниговском районе, в одном из населенных пунктов Городнянской территориальной громады, в результате ударов по частному сектору загорелся жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Пострадали двое мужчин 1966 и 1995 годов рождения. Их госпитализировали в больницу.
Зафиксировано попадание по территории лесничества. Спасатели ликвидировали пожар.
Последствия
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
- Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.
- Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
- Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.
