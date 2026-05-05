РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
809 1

Рашисты атаковали Черниговскую область: вспыхнули пожары, есть раненые. ФОТО

В ночь на вторник, 5 мая 2026 года, россияне атаковали Черниговскую область, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Горел жилой дом

По данным спасателей, в Черниговском районе, в одном из населенных пунктов Городнянской территориальной громады, в результате ударов по частному сектору загорелся жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Пострадали двое мужчин 1966 и 1995 годов рождения. Их госпитализировали в больницу.

Зафиксировано попадание по территории лесничества. Спасатели ликвидировали пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 108 взрывов за сутки в Черниговской области - есть раненый мирный житель и повреждения

Последствия

Обстрел Черниговской области
Обстрел Черниговской области
Обстрел Черниговской области

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
  • Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.
  • Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
  • Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

Читайте также: Атака на Полтавскую область: 2 погибших и 12 раненых, в реанимации - 5-летний ребенок (обновлено)

Автор: 

обстрел (32456) Черниговская область (1541)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже в селі знаходятся військові обєкти ,свідомий геноцид рашиської орди більше убити мирних громадян і більше зруйнувати, оскільки гідної відповіді немає вони відчувають свою безкарність.
показать весь комментарий
05.05.2026 08:48 Ответить
 
 