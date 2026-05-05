РФ часто использует много дронов-имитаторов, чтобы истощить нашу ПВО, - Игнат

Тактика оккупантов во время атак на Украину: в ВС рассказали подробности

Российские оккупанты во время атак беспилотников иногда используют больше дронов-имитаторов, чтобы заставить силы ПВО сбивать все цели, истощая силы украинских защитников неба.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел

Этой ночью оккупанты применили немалое количество баллистических ракет - 11. Зафиксировано 8 попаданий.

"Сегодня дроны противника проходят определенную модернизацию. У них есть соответствующие каналы связи. Появляется все больше дронов с каналами управления. Это тоже затрудняет работу нашей ПВО", - отметил он.

Тактика оккупантов

В последнее время враг применяет дроны-имитаторы.

"Особой опасности они не представляют, но затрудняют работу нашей ПВО. Он максимально имитирует настоящую цель. То есть это - тот же "шахед": параметры полета, скорость, высота. У них есть определенные средства и угловые отражатели, которые на земле видны как обычный шахед", - объяснил Игнат.

Таким образом оккупанты отвлекают силы и средства ПВО, чтобы осложнить воздушную обстановку, перегрузить ПВО. Ведь и по дронам-имитаторам, и по дронам с боевой частью приходится отрабатывать. 

Недавно россияне применили во время атаки с северного направления больше дронов-имитаторов, чем настоящих "шахедов".

Круглосуточные атаки

"Неоднократно враг продолжал атаки в течение суток. Это было и месяц назад, и неделю, и несколько дней назад. У врага есть определенные средства, чтобы продолжать давить на Украину. Чтобы усложнять нам работу ПВО, истощать средства ПВО. 

Большая нагрузка не только на людей, но и на военных. Работать 24/7 очень сложно. Враг это понимает, поэтому иногда атаки они направляют круглосуточно. Таким образом, истощая людей, технику и наши запасы. Где-то они могли накопить определенное количество и, таким образом, спланировали тот или иной удар в 2-3 волны в течение суток", - подытожил представитель Воздушных сил.

Патякати менше треба .
05.05.2026 10:49 Ответить
і, що саме цікаве.
ігнат про все це знає, але кожного разу ми виснажуємося.
і періодично зелене гундосе помело доповідає, що у нас нема чим захищатися.
05.05.2026 10:53 Ответить
я не знаю.
але ж, я і не ляпаю помелом, як ігнат.

але, радий, що ще одного зеленого шанувальника надибав.
привіт сєргєй.
05.05.2026 11:02 Ответить
Хз, може то такий "туман війни": кажуть одне, по факту зовсім інше. Але: 11 ракет, 8 влучать. Тобто, 3 або збили, або ж вони нікуди не влучили. І усе ж таки - 8 влучань, Карл, 8! А ми радіємо з одного "фламінго" у якомусь мухосранську - уря таваріщі!
05.05.2026 11:08 Ответить
А ми так можем? Відправляти їм пустишки?
05.05.2026 11:13 Ответить
Ні.Чому?Зрадники і дебіли при владі.Тільки читати з листочку з вумним виглядом і насупуючи брови
05.05.2026 11:15 Ответить
 
 