РФ часто использует много дронов-имитаторов, чтобы истощить нашу ПВО, - Игнат

Российские оккупанты во время атак беспилотников иногда используют больше дронов-имитаторов, чтобы заставить силы ПВО сбивать все цели, истощая силы украинских защитников неба.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел

Этой ночью оккупанты применили немалое количество баллистических ракет - 11. Зафиксировано 8 попаданий.

"Сегодня дроны противника проходят определенную модернизацию. У них есть соответствующие каналы связи. Появляется все больше дронов с каналами управления. Это тоже затрудняет работу нашей ПВО", - отметил он.

Тактика оккупантов

В последнее время враг применяет дроны-имитаторы.

"Особой опасности они не представляют, но затрудняют работу нашей ПВО. Он максимально имитирует настоящую цель. То есть это - тот же "шахед": параметры полета, скорость, высота. У них есть определенные средства и угловые отражатели, которые на земле видны как обычный шахед", - объяснил Игнат.

Таким образом оккупанты отвлекают силы и средства ПВО, чтобы осложнить воздушную обстановку, перегрузить ПВО. Ведь и по дронам-имитаторам, и по дронам с боевой частью приходится отрабатывать.

Недавно россияне применили во время атаки с северного направления больше дронов-имитаторов, чем настоящих "шахедов".

Круглосуточные атаки

"Неоднократно враг продолжал атаки в течение суток. Это было и месяц назад, и неделю, и несколько дней назад. У врага есть определенные средства, чтобы продолжать давить на Украину. Чтобы усложнять нам работу ПВО, истощать средства ПВО.

Большая нагрузка не только на людей, но и на военных. Работать 24/7 очень сложно. Враг это понимает, поэтому иногда атаки они направляют круглосуточно. Таким образом, истощая людей, технику и наши запасы. Где-то они могли накопить определенное количество и, таким образом, спланировали тот или иной удар в 2-3 волны в течение суток", - подытожил представитель Воздушных сил.

