УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4897 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли України РФ застосовує дрони-імітатори
528 9

РФ часто використовує багато дронів-імітаторів, щоб виснажити нашу ППО, - Ігнат

Тактика окупантів під час атак по Україні: у ПС розповіли подробиці

Російські окупанти під час атак безпілотників використовують подекуди навіть більше дронів-імітаторів, щоб змусити сили ППО збивати всі цілі, виснажуючи українських захисників неба.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріл

Цієї ночі окупанти застосували чималу кількість балістичних ракет - 11. Зафіксовано 8 влучань.

"Сьогодні дрони противника отримують певну модернізацію. Мають канали зв'язку відповідні. Дедалі більше дронів з каналами управління з'являються. Це теж ускладнює роботу нашій ППО", - зазначив він.

Читайте також: Обстріли Сумщини: загиблий та поранені. По Сумах ворог поцілив КАБом. ФОТОрепортаж

Тактика окупантів

Останнім часом ворог застосовує дрони-імітатори.

"Особливої небезпеки не становлять, але ускладнюють роботу нашої ППО. Він максимально імітує справжню ціль. Тобто той самий шахед: параметри польоту, швидкість, висота. Мають вони в собі певні засоби, і кутові відбивачі, які на землі видно як звичайний шахед", - пояснив Ігнат.

Таким чином окупанти відволікають сили та засоби ППО, щоб ускладнити повітряну обстановку, перевантажити ППО. Бо і по дронах-імітаторах, і по дронах з бойовою частиною доводиться відпрацьовувати. 

Нещодавно росіяни застосували під час атаки з північного напрямку більше дронів-імітаторів, ніж справжніх "шахедів".

Також читайте: В українських портах запрацювали спеціальні підрозділи ППО, - Кулеба

Цілодобові атаки

"Неодноразово ворог продовжував атаки протягом цілої доби. Це було і місяць тому, і тиждень, і кілька днів тому. Ворог має певні засоби, щоб тиснути далі на Україну. Щоб ускладнювати нам ППО, виснажувати засоби ППО. 

Велике навантаження не тільки на людей, але й на військових. Працювати 24/7 дуже складно. Ворог це розуміє, тому іноді атаки вони спрямовують цілодобово. 

Ну таким чином і виснажуючи людей, техніку і наші запаси. Десь вони могли певну кількість піднакопичити, ну і таким чином спланували той чи інший удар у 2-3 хвилі протягом цілої доби", - підсумував речник Повітряних сил.

Читайте: Вдень РФ атакувала балістичною ракетою та 88 дронами, знищено 70 БпЛА, - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (33798) ППО (4084) дрони (8024) Повітряні сили (3386) Ігнат Юрій (851)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Патякати менше треба .
показати весь коментар
05.05.2026 10:49 Відповісти
і, що саме цікаве.
ігнат про все це знає, але кожного разу ми виснажуємося.
і періодично зелене гундосе помело доповідає, що у нас нема чим захищатися.
показати весь коментар
05.05.2026 10:53 Відповісти
То може навчите нашу ППО, як відрізнити обманку від справжнього шахеда? Ви ж мабуть більше за всю нашу ППО знаєте...
показати весь коментар
05.05.2026 11:00 Відповісти
я не знаю.
але ж, я і не ляпаю помелом, як ігнат.

але, радий, що ще одного зеленого шанувальника надибав.
привіт сєргєй.
показати весь коментар
05.05.2026 11:02 Відповісти
Ага-ага... Не зупиняйся, ватан.
показати весь коментар
05.05.2026 11:06 Відповісти
Хз, може то такий "туман війни": кажуть одне, по факту зовсім інше. Але: 11 ракет, 8 влучать. Тобто, 3 або збили, або ж вони нікуди не влучили. І усе ж таки - 8 влучань, Карл, 8! А ми радіємо з одного "фламінго" у якомусь мухосранську - уря таваріщі!
показати весь коментар
05.05.2026 11:08 Відповісти
А ми так можем? Відправляти їм пустишки?
показати весь коментар
05.05.2026 11:13 Відповісти
Ні.Чому?Зрадники і дебіли при владі.Тільки читати з листочку з вумним виглядом і насупуючи брови
показати весь коментар
05.05.2026 11:15 Відповісти
 
 