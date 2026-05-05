РФ часто використовує багато дронів-імітаторів, щоб виснажити нашу ППО, - Ігнат

Російські окупанти під час атак безпілотників використовують подекуди навіть більше дронів-імітаторів, щоб змусити сили ППО збивати всі цілі, виснажуючи українських захисників неба.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Обстріл

Цієї ночі окупанти застосували чималу кількість балістичних ракет - 11. Зафіксовано 8 влучань.

"Сьогодні дрони противника отримують певну модернізацію. Мають канали зв'язку відповідні. Дедалі більше дронів з каналами управління з'являються. Це теж ускладнює роботу нашій ППО", - зазначив він.

Тактика окупантів

Останнім часом ворог застосовує дрони-імітатори.

"Особливої небезпеки не становлять, але ускладнюють роботу нашої ППО. Він максимально імітує справжню ціль. Тобто той самий шахед: параметри польоту, швидкість, висота. Мають вони в собі певні засоби, і кутові відбивачі, які на землі видно як звичайний шахед", - пояснив Ігнат.

Таким чином окупанти відволікають сили та засоби ППО, щоб ускладнити повітряну обстановку, перевантажити ППО. Бо і по дронах-імітаторах, і по дронах з бойовою частиною доводиться відпрацьовувати.

Нещодавно росіяни застосували під час атаки з північного напрямку більше дронів-імітаторів, ніж справжніх "шахедів".

Цілодобові атаки

"Неодноразово ворог продовжував атаки протягом цілої доби. Це було і місяць тому, і тиждень, і кілька днів тому. Ворог має певні засоби, щоб тиснути далі на Україну. Щоб ускладнювати нам ППО, виснажувати засоби ППО.

Велике навантаження не тільки на людей, але й на військових. Працювати 24/7 дуже складно. Ворог це розуміє, тому іноді атаки вони спрямовують цілодобово.

Ну таким чином і виснажуючи людей, техніку і наші запаси. Десь вони могли певну кількість піднакопичити, ну і таким чином спланували той чи інший удар у 2-3 хвилі протягом цілої доби", - підсумував речник Повітряних сил.

