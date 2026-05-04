Вдень РФ атакувала балістичною ракетою та 88 дронами, знищено 70 БпЛА, - Повітряні сили

Упродовж дня 4 травня російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 88-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" на сході, півночі та півдні країни.

Є влучання

Так, зазначається, що зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА.



У Повітряних силах наголошують, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 4 травня російські окупанти випустили по Україні 155 безпілотників різних типів. ППО збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни