135 зі 155 російських БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 4 травня російські окупанти випустили по Україні 155 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Пуски фіксувалися із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійськ – ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації.

Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

