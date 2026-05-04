УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11068 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
385 0

135 зі 155 російських БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 4 травня 2026 року: як відпрацювала ППО?

У ніч на 4 травня російські окупанти випустили по Україні 155 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Пуски фіксувалися із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійськ – ТОТ АР Крим.

Дивіться: Збиття трьох російських "Шахедів" над Рівненщиною американськими ракетами AGM-114 Hellfire. ВIДЕО

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації.

Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Також читайте: Зеленський у Єревані зустрівся з прем’єром Норвегії Стере: обговорили Drone Deal та посилення ППО

Атака шахедів 4 травня 2026 року: як відпрацювала ППО?

Автор: 

обстріл (33768) ППО (4084) Повітряні сили (3386) Шахед (2160)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 