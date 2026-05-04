135 из 155 российских БПЛА были уничтожены силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 4 мая российские оккупанты запустили по Украине 155 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировались со следующих направлений: Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейск – ВОТ АР Крым.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

