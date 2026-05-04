Днем РФ атаковала баллистической ракетой и 88 дронами, уничтожено 70 БПЛА, - Воздушные силы

Работа ПВО в ночь на 4 мая

В течение дня 4 мая российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 88 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 18.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" на востоке, севере и юге страны.

Есть попадания

В частности, отмечается, что зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БПЛА.

В Воздушных силах отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 4 мая российские оккупанты выпустили по Украине 155 беспилотников различных типов. ПВО сбило/подавило 135 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

