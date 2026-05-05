В українських портах запрацювали спеціальні підрозділи ППО, - Кулеба

В українських портах створили спеціальні підрозділи ППО, які вже збивають російські дрони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби.

Хто зараз захищає порти

Нові підрозділи створили з працівників портів. Більшість із них — ветерани війни, які повернулися до роботи.

Ці групи працюють разом із Повітряними силами ЗСУ. Вони безпосередньо захищають порти та іншу важливу інфраструктуру.

За словами міністра, підрозділи вже показали результат. Є перші випадки, коли вони збили ворожі безпілотники.

Читайте: 135 зі 155 російських БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

Атак стало значно більше

За його словами, кількість атак дронів різко зросла. За перші чотири місяці 2026 року над портами зафіксували понад 800 дронів. Минулого року за цей же час їх було лише 75.

"Порти залишаються серед головних цілей атак. З початку великої війни пошкоджено або частково знищено понад 900 об’єктів портової інфраструктури, з них 177 цивільних суден. Кількість атак дронами швидко зростає", - додав Кулеба. 

  • Раніше ми повідомляли, що російські ударні безпілотники атакували портову інфраструктуру Чорноморська й завдали значних руйнувань одному з ключових терміналів аграрного сектору 3 травня.

Також читайте: Долучилися 25 компаній: Свириденко повідомила, скільки цілей вже збила приватна ППО

Топ коментарі
Потужно,неймовірна швидкість реагування
05.05.2026 00:14 Відповісти
05.05.2026 00:24 Відповісти
зелені збивають волну...
за плівки відповідь є?
і хто такі "вова" і "андрій"?
05.05.2026 00:17 Відповісти
05.05.2026 00:14 Відповісти
любити і гвалтувати це два різні кіти.
бурятів мочити де побачиш - гімно люди.
05.05.2026 07:13 Відповісти
Це не той,але теж їплан
05.05.2026 00:26 Відповісти
Того віце-прем'єра, що мафами у Києві баригував.
Ще один потужний ларьочник.
05.05.2026 00:33 Відповісти
Невже зняли частину ППО з Козина, Конче-Заспи, Рудиків, Межигір'я і поставили в стратегічно важливих для держави портах. Не може бути - це мені мабуть наснилося, або Кулеба *******, як завжди.
05.05.2026 05:38 Відповісти
Міністр виконує функції коментатора випадкових подій...
05.05.2026 07:27 Відповісти
 
 