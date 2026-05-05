В українських портах запрацювали спеціальні підрозділи ППО, - Кулеба

В українських портах створили спеціальні підрозділи ППО, які вже збивають російські дрони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби.

Хто зараз захищає порти

Нові підрозділи створили з працівників портів. Більшість із них — ветерани війни, які повернулися до роботи.

Ці групи працюють разом із Повітряними силами ЗСУ. Вони безпосередньо захищають порти та іншу важливу інфраструктуру.

За словами міністра, підрозділи вже показали результат. Є перші випадки, коли вони збили ворожі безпілотники.

Атак стало значно більше

За його словами, кількість атак дронів різко зросла. За перші чотири місяці 2026 року над портами зафіксували понад 800 дронів. Минулого року за цей же час їх було лише 75.

"Порти залишаються серед головних цілей атак. З початку великої війни пошкоджено або частково знищено понад 900 об’єктів портової інфраструктури, з них 177 цивільних суден. Кількість атак дронами швидко зростає", - додав Кулеба.

