Наслідки удару по Чорноморську: з резервуарів витекло 1100 тонн олії. ФОТОрепортаж

Російські ударні безпілотники атакували портову інфраструктуру Чорноморська й завдали значних руйнувань одному з ключових терміналів аграрного сектору 3 травня.

Інтерфакс-Україна.

Внаслідок прямих влучань було зруйновано та пошкоджено резервуари для зберігання рослинної олії. Це призвело до витоку понад 1100 тонн продукції.

Наразі витік локалізували, і загрози потрапляння олії у море не зафіксовано.

Після удару на об’єкті виникла пожежа.

Також пошкоджено обладнання, офісні приміщення, елементи логістичної інфраструктури та залізничні цистерни. Робота термінала наразі повністю призупинена.

Раніше ми писали, що у Чорноморську зафіксували значне забруднення акваторії моря після російської атаки. На поверхні води виявили маслянисті плями жовтого кольору. Забруднення простягається вздовж берегової лінії приблизно на 700 метрів.

