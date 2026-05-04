Новини Фото Атака безпілотників на Одещину
Наслідки удару по Чорноморську: з резервуарів витекло 1100 тонн олії. ФОТОрепортаж

Атака на термінал олії у Чорноморську

Російські ударні безпілотники атакували портову інфраструктуру Чорноморська й завдали значних руйнувань одному з ключових терміналів аграрного сектору 3 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

Внаслідок прямих влучань було зруйновано та пошкоджено резервуари для зберігання рослинної олії. Це призвело до витоку понад 1100 тонн продукції.

Наразі витік локалізували, і загрози потрапляння олії у море не зафіксовано.

Після удару на об’єкті виникла пожежа.

Атака на термінал олії у Чорноморську

Також пошкоджено обладнання, офісні приміщення, елементи логістичної інфраструктури та залізничні цистерни. Робота термінала наразі повністю призупинена.

Атака на термінал олії у Чорноморську

Раніше ми писали, що у Чорноморську зафіксували значне забруднення акваторії моря після російської атаки. На поверхні води виявили маслянисті плями жовтого кольору. Забруднення простягається вздовж берегової лінії приблизно на 700 метрів.

на пєрєміріє зберуть назад

тфу, курви ЗЄльоні !

04.05.2026 23:45
Це майже на 2$ млн. Плюс збитки від пошкодження інфраструктури досить великі.
05.05.2026 00:02
Скорее всего инфраструктура обойдётся гораздо дороже.
05.05.2026 03:47
2 порти не в змозі захистити шлепери при владі ......
05.05.2026 05:40
там пів сотні км по прямій до криму...навіть нешлепери не вправляться. а от чому воно там зберігається, замість того, щоб вже поїхало в інші країни...хтось тягне до останнього, щоб продати поближче до нового врожаю, ну от, заробив
05.05.2026 08:51
Російскі нелюди : до 9 травня за планом вбиваємо, але 9 травня перемир'я.Дідів понесемо на паліцях на параді
05.05.2026 09:26
 
 