Наслідки удару по Чорноморську: з резервуарів витекло 1100 тонн олії. ФОТОрепортаж
Російські ударні безпілотники атакували портову інфраструктуру Чорноморська й завдали значних руйнувань одному з ключових терміналів аграрного сектору 3 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.
Внаслідок прямих влучань було зруйновано та пошкоджено резервуари для зберігання рослинної олії. Це призвело до витоку понад 1100 тонн продукції.
Наразі витік локалізували, і загрози потрапляння олії у море не зафіксовано.
Після удару на об’єкті виникла пожежа.
Також пошкоджено обладнання, офісні приміщення, елементи логістичної інфраструктури та залізничні цистерни. Робота термінала наразі повністю призупинена.
Раніше ми писали, що у Чорноморську зафіксували значне забруднення акваторії моря після російської атаки. На поверхні води виявили маслянисті плями жовтого кольору. Забруднення простягається вздовж берегової лінії приблизно на 700 метрів.
тфу, курви ЗЄльоні !
