Последствия удара по Черноморску: из резервуаров вытекло 1100 тонн масла. ФОТОРЕПОРТАЖ

3 мая российские ударные беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Черноморска и нанесли значительный ущерб одному из ключевых терминалов агропромышленного сектора.

Вследствие прямых попаданий были разрушены и повреждены резервуары для хранения растительного масла. Это привело к утечке более 1100 тонн продукции.

В настоящее время утечку локализовали, и угрозы попадания масла в море не зафиксировано.

После удара на объекте возник пожар.

Также повреждено оборудование, офисные помещения, элементы логистической инфраструктуры и железнодорожные цистерны. Работа терминала в настоящее время полностью приостановлена.

Ранее мы писали, что в Черноморске зафиксировали значительное загрязнение акватории моря после российской атаки. На поверхности воды обнаружили маслянистые пятна желтого цвета. Загрязнение простирается вдоль береговой линии примерно на 700 метров.

