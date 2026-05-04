Новости Фото Атака беспилотников на Одесщину
Последствия удара по Черноморску: из резервуаров вытекло 1100 тонн масла. ФОТОРЕПОРТАЖ

Атака на терминал по перевалке масла в Черноморске

3 мая российские ударные беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Черноморска и нанесли значительный ущерб одному из ключевых терминалов агропромышленного сектора.

Вследствие прямых попаданий были разрушены и повреждены резервуары для хранения растительного масла. Это привело к утечке более 1100 тонн продукции.

В настоящее время утечку локализовали, и угрозы попадания масла в море не зафиксировано.

После удара на объекте возник пожар.

Также повреждено оборудование, офисные помещения, элементы логистической инфраструктуры и железнодорожные цистерны. Работа терминала в настоящее время полностью приостановлена.

Ранее мы писали, что в Черноморске зафиксировали значительное загрязнение акватории моря после российской атаки. На поверхности воды обнаружили маслянистые пятна желтого цвета. Загрязнение простирается вдоль береговой линии примерно на 700 метров.

на пєрєміріє зберуть назад

тфу, курви ЗЄльоні !

04.05.2026 23:45 Ответить
Це майже на 2$ млн. Плюс збитки від пошкодження інфраструктури досить великі.
05.05.2026 00:02 Ответить
Скорее всего инфраструктура обойдётся гораздо дороже.
05.05.2026 03:47 Ответить
2 порти не в змозі захистити шлепери при владі ......
05.05.2026 05:40 Ответить
там пів сотні км по прямій до криму...навіть нешлепери не вправляться. а от чому воно там зберігається, замість того, щоб вже поїхало в інші країни...хтось тягне до останнього, щоб продати поближче до нового врожаю, ну от, заробив
05.05.2026 08:51 Ответить
 
 