Последствия удара по Черноморску: из резервуаров вытекло 1100 тонн масла. ФОТОРЕПОРТАЖ
3 мая российские ударные беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Черноморска и нанесли значительный ущерб одному из ключевых терминалов агропромышленного сектора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.
Вследствие прямых попаданий были разрушены и повреждены резервуары для хранения растительного масла. Это привело к утечке более 1100 тонн продукции.
В настоящее время утечку локализовали, и угрозы попадания масла в море не зафиксировано.
После удара на объекте возник пожар.
Также повреждено оборудование, офисные помещения, элементы логистической инфраструктуры и железнодорожные цистерны. Работа терминала в настоящее время полностью приостановлена.
Ранее мы писали, что в Черноморске зафиксировали значительное загрязнение акватории моря после российской атаки. На поверхности воды обнаружили маслянистые пятна желтого цвета. Загрязнение простирается вдоль береговой линии примерно на 700 метров.
