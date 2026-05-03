Долучилися 25 компаній: Свириденко повідомила, скільки цілей вже збила приватна ППО

25 компаній створили власні підрозділи ППО та вже мають успішні збиття

Вже 25 українських підприємств з різних областей долучилось до експериментального проєкту приватної ППО. Наразі вже збито понад 10 ворожих безпілотників.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Вже є практичні результати

"Експериментальний проєкт створення приватного ППО, який уряд запустив у листопаді 2025 року, вже дає практичний результат. 25 українських підприємств з різних областей вже долучилось до посилення багаторівневої системи ППО країни", - зазначила Свириденко.

За словами глави уряду, ці підприємства отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп ППО. Кілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні вже збито понад 10 ворожих безпілотників, зокрема Shahed та Zala.

Прем'єрка зазначила, що це приклад того, як держава, приватний сектор і військові можуть спільно посилювати захист критично важливих об’єктів. Водночас це дає можливість масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Чіткий механізм для підприємств, що хочуть долучитися 

"Для підприємств, які хочуть долучитися до проєкту, передбачений чіткий механізм: подача заяви до Міноборони, перевірка відповідності компанії визначеним критеріям, формування групи, підготовка людей і подальша робота в координації з Повітряними Силами ЗСУ. Для критичних підприємств діє спрощений порядок подання — вони отримують повноваження за декларативним принципом", - розповіла очільниця Кабміну.

Свириденко нагадала, що мета проєкту полягає в посиленні захисту безпосередньо на місцях і скороченні часу реагування на повітряні загрози. 

"Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ", - наголосила вона.

Що передувало

А держава тоді навіщо?
03.05.2026 16:53 Відповісти
Гроші тирити
03.05.2026 16:58 Відповісти
щоб зеленський і його шобла тирили гроші
03.05.2026 17:20 Відповісти
Гнобити пересічних, сутоя для цього.
03.05.2026 20:22 Відповісти
Щоб кабміндічів грошима забезпечувала, Свириденко з миловановим!!
03.05.2026 21:33 Відповісти
свиридня - стюардеса дєрьмака
03.05.2026 16:59 Відповісти
Що, що? Свинюка?
03.05.2026 17:01 Відповісти
Юлія Свириденко, то накуй нам влада? Накуй, де виконання державою рішення суду в частині виплати заборгованості ПФУ? На куй.
03.05.2026 17:00 Відповісти
№ з половиною роки чекаю. Так і держава нехай чекає. сучиська.
03.05.2026 17:03 Відповісти
Можна приватних для балістичної атаки Москви? Бажано не нацменів. Нічого проти не маю, просто реально вони стосовно ракет займаються саботажем.
03.05.2026 17:14 Відповісти
Єта другоє. А ну как не дай бог по кремлю попадут, путина напужают. Єта же мєждународний скандал.
03.05.2026 18:22 Відповісти
Ну якщо держава отак перекидує захист на приватні компанії то в людина яку насильно бусифікували і кинули фактично в окоп має повне право піти в сзч , якщо держава так харкає своїми громадянам в лице..
03.05.2026 17:18 Відповісти
Хай перекидає лиш би був результат.
03.05.2026 17:45 Відповісти
А він таки є

03.05.2026 18:19 Відповісти
Ваша думка: моя хата скраю?
03.05.2026 18:24 Відповісти
Так он тцкшники згодні з задоволенням і по 20 чоловік одного нещасного бусифікувати аби самим не йти! Самий яскравий приклад хатаскраївців.
03.05.2026 20:21 Відповісти
коли при владі "зрадники",які не боронять Україну її громадян і підприємства від рашистської загрози.тоді підприємці самі вирішують захист своїх підприємств.та виробничих потужностей
03.05.2026 18:25 Відповісти
Цікаві цифри чуємо -понад. Понад десять-це одинадцять? сто одинадцять? тисяча?
03.05.2026 18:41 Відповісти
Наступний крок приватні штурмові полки.
Хоча це вже було.
03.05.2026 21:29 Відповісти
 
 