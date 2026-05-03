Долучилися 25 компаній: Свириденко повідомила, скільки цілей вже збила приватна ППО

Вже 25 українських підприємств з різних областей долучилось до експериментального проєкту приватної ППО. Наразі вже збито понад 10 ворожих безпілотників.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Вже є практичні результати

"Експериментальний проєкт створення приватного ППО, який уряд запустив у листопаді 2025 року, вже дає практичний результат. 25 українських підприємств з різних областей вже долучилось до посилення багаторівневої системи ППО країни", - зазначила Свириденко.

За словами глави уряду, ці підприємства отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп ППО. Кілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні вже збито понад 10 ворожих безпілотників, зокрема Shahed та Zala.

Прем'єрка зазначила, що це приклад того, як держава, приватний сектор і військові можуть спільно посилювати захист критично важливих об’єктів. Водночас це дає можливість масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Чіткий механізм для підприємств, що хочуть долучитися

"Для підприємств, які хочуть долучитися до проєкту, передбачений чіткий механізм: подача заяви до Міноборони, перевірка відповідності компанії визначеним критеріям, формування групи, підготовка людей і подальша робота в координації з Повітряними Силами ЗСУ. Для критичних підприємств діє спрощений порядок подання — вони отримують повноваження за декларативним принципом", - розповіла очільниця Кабміну.

Свириденко нагадала, що мета проєкту полягає в посиленні захисту безпосередньо на місцях і скороченні часу реагування на повітряні загрози.

"Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ", - наголосила вона.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацював елемент приватної системи протиповітряної оборони, яка використовує дистанційно керовані кулемети для боротьби з дронами.

Приватна протиповітряна оборона вперше збила реактивний "шахед", що летів зі швидкістю 400+ км/год.

