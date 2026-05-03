РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8042 посетителя онлайн
Новости ПВО Украины Развитие ПВО в Украине
1 864 19

Присоединились 25 компаний: Свириденко сообщила, сколько целей уже сбила частная ПВО

25 компаний создали собственные подразделения ПВО и уже имеют успешные сбивания

Уже 25 украинских предприятий из разных областей присоединились к экспериментальному проекту частной ПВО. На данный момент сбито более 10 вражеских беспилотников.

Об этом сообщила премьер-министрУкраины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Уже есть практические результаты

"Экспериментальный проект создания частной ПВО, который правительство запустило в ноябре 2025 года, уже дает практические результаты. 25 украинских предприятий из разных областей уже присоединились к укреплению многоуровневой системы ПВО страны", - отметила Свириденко.

По словам главы правительства, эти предприятия получили соответствующий статус от Минобороны и сейчас проходят этап формирования собственных групп ПВО. Несколько таких групп уже выполняют боевые задачи. На сегодняшний день уже сбито более 10 вражеских беспилотников, в частности - Shahed и Zala.

Премьер-министр отметила, что это пример того, как государство, частный сектор и военные могут совместно усиливать защиту критически важных объектов. В то же время, это дает возможность масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.

Читайте также: Активно ищем пути обеспечения антибаллистики и других средств ПВО против ракет, - Зеленский

Четкий механизм для предприятий, желающих присоединиться 

"Для предприятий, которые хотят присоединиться к проекту, предусмотрен четкий механизм: подача заявления в Минобороны, проверка соответствия компании определенным критериям, формирование группы, подготовка людей и дальнейшая работа в координации с Воздушными Силами ВСУ. Для критически важных предприятий действует упрощенный порядок подачи заявок — они получают полномочия по декларативному принципу", - рассказала глава Кабмина.

Свириденко напомнила, что цель проекта заключается в усилении защиты непосредственно на местах и сокращении времени реагирования на воздушные угрозы. 

"Все решения принимаются под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны ВСУ", - подчеркнула она.

Что предшествовало

Читайте также: Уже 24 компании присоединились к частной ПВО, - Минобороны

Автор: 

ПВО (3639) Свириденко Юлия (449)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
А держава тоді навіщо?
показать весь комментарий
03.05.2026 16:53 Ответить
+12
Гроші тирити
показать весь комментарий
03.05.2026 16:58 Ответить
+8
щоб зеленський і його шобла тирили гроші
показать весь комментарий
03.05.2026 17:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А держава тоді навіщо?
показать весь комментарий
03.05.2026 16:53 Ответить
Гроші тирити
показать весь комментарий
03.05.2026 16:58 Ответить
щоб зеленський і його шобла тирили гроші
показать весь комментарий
03.05.2026 17:20 Ответить
Гнобити пересічних, сутоя для цього.
показать весь комментарий
03.05.2026 20:22 Ответить
Щоб кабміндічів грошима забезпечувала, Свириденко з миловановим!!
показать весь комментарий
03.05.2026 21:33 Ответить
свиридня - стюардеса дєрьмака
показать весь комментарий
03.05.2026 16:59 Ответить
Що, що? Свинюка?
показать весь комментарий
03.05.2026 17:01 Ответить
Юлія Свириденко, то накуй нам влада? Накуй, де виконання державою рішення суду в частині виплати заборгованості ПФУ? На куй.
показать весь комментарий
03.05.2026 17:00 Ответить
№ з половиною роки чекаю. Так і держава нехай чекає. сучиська.
показать весь комментарий
03.05.2026 17:03 Ответить
Можна приватних для балістичної атаки Москви? Бажано не нацменів. Нічого проти не маю, просто реально вони стосовно ракет займаються саботажем.
показать весь комментарий
03.05.2026 17:14 Ответить
Єта другоє. А ну как не дай бог по кремлю попадут, путина напужают. Єта же мєждународний скандал.
показать весь комментарий
03.05.2026 18:22 Ответить
Ну якщо держава отак перекидує захист на приватні компанії то в людина яку насильно бусифікували і кинули фактично в окоп має повне право піти в сзч , якщо держава так харкає своїми громадянам в лице..
показать весь комментарий
03.05.2026 17:18 Ответить
Хай перекидає лиш би був результат.
показать весь комментарий
03.05.2026 17:45 Ответить
А він таки є

показать весь комментарий
03.05.2026 18:19 Ответить
Ваша думка: моя хата скраю?
показать весь комментарий
03.05.2026 18:24 Ответить
Так он тцкшники згодні з задоволенням і по 20 чоловік одного нещасного бусифікувати аби самим не йти! Самий яскравий приклад хатаскраївців.
показать весь комментарий
03.05.2026 20:21 Ответить
коли при владі "зрадники",які не боронять Україну її громадян і підприємства від рашистської загрози.тоді підприємці самі вирішують захист своїх підприємств.та виробничих потужностей
показать весь комментарий
03.05.2026 18:25 Ответить
Цікаві цифри чуємо -понад. Понад десять-це одинадцять? сто одинадцять? тисяча?
показать весь комментарий
03.05.2026 18:41 Ответить
Наступний крок приватні штурмові полки.
Хоча це вже було.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:29 Ответить
 
 