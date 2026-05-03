Присоединились 25 компаний: Свириденко сообщила, сколько целей уже сбила частная ПВО

Уже 25 украинских предприятий из разных областей присоединились к экспериментальному проекту частной ПВО. На данный момент сбито более 10 вражеских беспилотников.

Об этом сообщила премьер-министрУкраины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Уже есть практические результаты

"Экспериментальный проект создания частной ПВО, который правительство запустило в ноябре 2025 года, уже дает практические результаты. 25 украинских предприятий из разных областей уже присоединились к укреплению многоуровневой системы ПВО страны", - отметила Свириденко.

По словам главы правительства, эти предприятия получили соответствующий статус от Минобороны и сейчас проходят этап формирования собственных групп ПВО. Несколько таких групп уже выполняют боевые задачи. На сегодняшний день уже сбито более 10 вражеских беспилотников, в частности - Shahed и Zala.

Премьер-министр отметила, что это пример того, как государство, частный сектор и военные могут совместно усиливать защиту критически важных объектов. В то же время, это дает возможность масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.

Четкий механизм для предприятий, желающих присоединиться

"Для предприятий, которые хотят присоединиться к проекту, предусмотрен четкий механизм: подача заявления в Минобороны, проверка соответствия компании определенным критериям, формирование группы, подготовка людей и дальнейшая работа в координации с Воздушными Силами ВСУ. Для критически важных предприятий действует упрощенный порядок подачи заявок — они получают полномочия по декларативному принципу", - рассказала глава Кабмина.

Свириденко напомнила, что цель проекта заключается в усилении защиты непосредственно на местах и сокращении времени реагирования на воздушные угрозы.

"Все решения принимаются под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны ВСУ", - подчеркнула она.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Украине заработал элемент частной системы противовоздушной обороны, которая использует дистанционно управляемые пулеметы для борьбы с дронами.

Частная противовоздушная оборона впервые сбила реактивный "шахед", летевший со скоростью 400+ км/ч.

