В украинских портах заработали специальные подразделения ПВО, - Кулеба

В украинских портах созданы специальные подразделения ПВО, которые уже сбивают российские дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении вице-премьер-министра Алексея Кулебы.

Кто сейчас защищает порты

Новые подразделения созданы из работников портов. Большинство из них - ветераны войны, которые вернулись к работе.

Эти группы работают совместно с Воздушными силами ВСУ. Они непосредственно защищают порты и другую важную инфраструктуру.

По словам министра, подразделения уже показали результат. Есть первые случаи, когда они сбили вражеские беспилотники.

Атак стало значительно больше

По его словам, количество атак дронов резко возросло. За первые четыре месяца 2026 года над портами зафиксировали более 800 дронов. В прошлом году за этот же период их было всего 75.

"Порты остаются среди главных целей атак. С начала большой войны повреждено или частично уничтожено более 900 объектов портовой инфраструктуры, из них 177 гражданских судов. Количество атак дронами быстро растет", — добавил Кулеба.

Ранее мы сообщали, что 3 мая российские ударные беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Черноморска и нанесли значительные разрушения одному из ключевых терминалов аграрного сектора.

