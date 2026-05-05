РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины Развитие ПВО в Украине
1 548 10

В украинских портах заработали специальные подразделения ПВО, - Кулеба

Украинские порты защищает собственная ПВО

В украинских портах созданы специальные подразделения ПВО, которые уже сбивают российские дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении вице-премьер-министра Алексея Кулебы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто сейчас защищает порты

Новые подразделения созданы из работников портов. Большинство из них - ветераны войны, которые вернулись к работе.

Эти группы работают совместно с Воздушными силами ВСУ. Они непосредственно защищают порты и другую важную инфраструктуру.

По словам министра, подразделения уже показали результат. Есть первые случаи, когда они сбили вражеские беспилотники.

Читайте: 135 из 155 российских БПЛА были уничтожены силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

Атак стало значительно больше

По его словам, количество атак дронов резко возросло. За первые четыре месяца 2026 года над портами зафиксировали более 800 дронов. В прошлом году за этот же период их было всего 75.

"Порты остаются среди главных целей атак. С начала большой войны повреждено или частично уничтожено более 900 объектов портовой инфраструктуры, из них 177 гражданских судов. Количество атак дронами быстро растет", — добавил Кулеба. 

  • Ранее мы сообщали, что 3 мая российские ударные беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Черноморска и нанесли значительные разрушения одному из ключевых терминалов аграрного сектора.

Читайте также: Присоединились 25 компаний: Свириденко сообщила, сколько целей уже сбила частная ПВО

Автор: 

ПВО (3647) порт (793) Кулеба Алексей (183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Потужно,неймовірна швидкість реагування
показать весь комментарий
05.05.2026 00:14 Ответить
+9
показать весь комментарий
05.05.2026 00:24 Ответить
+8
зелені збивають волну...
за плівки відповідь є?
і хто такі "вова" і "андрій"?
показать весь комментарий
05.05.2026 00:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно,неймовірна швидкість реагування
показать весь комментарий
05.05.2026 00:14 Ответить
зелені збивають волну...
за плівки відповідь є?
і хто такі "вова" і "андрій"?
показать весь комментарий
05.05.2026 00:17 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2026 00:24 Ответить
любити і гвалтувати це два різні кіти.
бурятів мочити де побачиш - гімно люди.
показать весь комментарий
05.05.2026 07:13 Ответить
Це не той,але теж їплан
показать весь комментарий
05.05.2026 00:26 Ответить
Того віце-прем'єра, що мафами у Києві баригував.
Ще один потужний ларьочник.
показать весь комментарий
05.05.2026 00:33 Ответить
Невже зняли частину ППО з Козина, Конче-Заспи, Рудиків, Межигір'я і поставили в стратегічно важливих для держави портах. Не може бути - це мені мабуть наснилося, або Кулеба *******, як завжди.
показать весь комментарий
05.05.2026 05:38 Ответить
Міністр виконує функції коментатора випадкових подій...
показать весь комментарий
05.05.2026 07:27 Ответить
 
 