В ответ на предложение Украины о прекращении огня РФ демонстрирует свое истинное лицо террориста, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на предложение Украины о прекращении огня Россия ответила массовым террором.

Об этом он написал в соцсети Х.

Массированная атака РФ

Сибига напомнил, что Россия ночью выпустила по Украине 11 баллистических ракет и 164 дрона, в результате чего по меньшей мере 5 человек погибли и еще около десятка были ранены. Основными целями стала энергетическая инфраструктура во многих регионах. Двое из погибших – спасатели, которые погибли в результате коварного повторного удара, направленного против тех, кто прибыл помогать людям на месте атаки.

Нужна поддержка

"Только государство-террорист, такое как Россия, применяет подобные бесчеловечные и преступные тактики. Пока мир ожидает ответа Москвы на предложение Украины о прекращении огня, которое должно начаться в полночь между 5 и 6 мая, Россия демонстрирует свое истинное лицо террориста. Именно поэтому нам нужна поддержка всех наших партнеров, всех государств, стремящихся к миру, и международных организаций для призыва Президента Владимира Зеленского к прекращению огня уже сегодня ночью", – отметил министр.

Он подчеркнул необходимость консолидированной и принципиальной позиции всего международного сообщества в пользу мира и дипломатии, а не войны и террора.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.

Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадали. Без газа остались 3480 абонентов.

В результате повторного ракетного удара РФ по Полтавской области погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.

Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

