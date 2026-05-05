В ответ на предложение Украины о прекращении огня РФ демонстрирует свое истинное лицо террориста, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на предложение Украины о прекращении огня Россия ответила массовым террором.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Массированная атака РФ
Сибига напомнил, что Россия ночью выпустила по Украине 11 баллистических ракет и 164 дрона, в результате чего по меньшей мере 5 человек погибли и еще около десятка были ранены. Основными целями стала энергетическая инфраструктура во многих регионах. Двое из погибших – спасатели, которые погибли в результате коварного повторного удара, направленного против тех, кто прибыл помогать людям на месте атаки.
Нужна поддержка
"Только государство-террорист, такое как Россия, применяет подобные бесчеловечные и преступные тактики. Пока мир ожидает ответа Москвы на предложение Украины о прекращении огня, которое должно начаться в полночь между 5 и 6 мая, Россия демонстрирует свое истинное лицо террориста. Именно поэтому нам нужна поддержка всех наших партнеров, всех государств, стремящихся к миру, и международных организаций для призыва Президента Владимира Зеленского к прекращению огня уже сегодня ночью", – отметил министр.
Он подчеркнул необходимость консолидированной и принципиальной позиции всего международного сообщества в пользу мира и дипломатии, а не войны и террора.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
- Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадали. Без газа остались 3480 абонентов.
- В результате повторного ракетного удара РФ по Полтавской области погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек находятся в тяжелом состоянии.
- Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
- Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.
Перемирие на 9 мая
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
