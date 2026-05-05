Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
В ответ на предложение Украины о прекращении огня РФ демонстрирует свое истинное лицо террориста, - Сибига

Удары по Полтавской, Харьковской и другим областям: РФ атаковала энергетику и промышленность Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на предложение Украины о прекращении огня Россия ответила массовым террором.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Массированная атака РФ

Сибига напомнил, что Россия ночью выпустила по Украине 11 баллистических ракет и 164 дрона, в результате чего по меньшей мере 5 человек погибли и еще около десятка были ранены. Основными целями стала энергетическая инфраструктура во многих регионах. Двое из погибших – спасатели, которые погибли в результате коварного повторного удара, направленного против тех, кто прибыл помогать людям на месте атаки.

Нужна поддержка

"Только государство-террорист, такое как Россия, применяет подобные бесчеловечные и преступные тактики. Пока мир ожидает ответа Москвы на предложение Украины о прекращении огня, которое должно начаться в полночь между 5 и 6 мая, Россия демонстрирует свое истинное лицо террориста. Именно поэтому нам нужна поддержка всех наших партнеров, всех государств, стремящихся к миру, и международных организаций для призыва Президента Владимира Зеленского к прекращению огня уже сегодня ночью", – отметил министр.

Он подчеркнул необходимость консолидированной и принципиальной позиции всего международного сообщества в пользу мира и дипломатии, а не войны и террора.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
  • Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадали. Без газа остались 3480 абонентов.
  • В результате повторного ракетного удара РФ по Полтавской области погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек находятся в тяжелом состоянии.
  • Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
  • Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

Перемирие на 9 мая

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Не буде з Путіним ніякого миру. В нього дорога в один кінець: його мають вбити. Бажано це розуміти, а не заглядувати йому в дупу в пошуках бажаних рішень.
05.05.2026 12:38 Ответить
Червона площа на 9 травня повинна бути випалена разом зі всіма присутніми та їх залізом. Треба балістикою. Але де балістика, а де "файр-понти" міндичей-шміндичей з мільярдами вкрадених у СОУ доларів? Хоч би дронами полякали кремлівських курв.
05.05.2026 12:40 Ответить
05.05.2026 12:46 Ответить
Ви це все наперед з "важдьом племені" врахували і сценарій написали,для чого ця хуцпа-сибіга-?
05.05.2026 13:50 Ответить
 
 