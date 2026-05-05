Если объявленное Украиной прекращение огня будет взаимным, его продлят. Следующий шаг - за РФ, - Буданов
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал предложение Украины о введении перемирия в ночь на 6 мая, а также рассказал, при каких условиях его могут продлить.
Об этом он заявил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Условие Украины
"Перемирие, введенное Украиной, свидетельствует о подлинном стремлении к миру с нашей стороны. Не в привязке к каким-то датам ради насаждения идеологических догм, а ради сохранения человеческой жизни и восстановления безопасности. Если прекращение огня, объявленное Президентом, будет взаимным, мы продлим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира", - заявил он.
Он добавил, что этим шагом президент Украины подтвердил свою приверженность миру перед миром.
"Следующий шаг - за РФ. Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий", - добавил Буданов.
Перемирие на 9 мая
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
До повномасштабного вторгнення Путін спокійно міг піти з Донбасу, в питання Криму залишити своєму наступнику. І типа нічого страшного не трапилось, трохи погарячкували і все.
Зараз у Росії дві альтернативи: або дотиснути Україну, або катастрофічна поразка. І, саме цікаве, реальним є тільки один сценарій, по якому ми йдемо.
Ще цікавим є те, як бачить ситуацію професійний розвідник Буданов.
Можете ставити життя юзіка/лисого проти 10 снайперів, що ніпуя не буде...
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле французский историк (1798 -1874 гг.)
Як йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Руху Чесно - одним з трьох позаштатних радників Буданова став засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко.
