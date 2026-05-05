Новости
Если объявленное Украиной прекращение огня будет взаимным, его продлят. Следующий шаг - за РФ, - Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал предложение Украины о введении перемирия в ночь на 6 мая, а также рассказал, при каких условиях его могут продлить.

Условие Украины

"Перемирие, введенное Украиной, свидетельствует о подлинном стремлении к миру с нашей стороны. Не в привязке к каким-то датам ради насаждения идеологических догм, а ради сохранения человеческой жизни и восстановления безопасности. Если прекращение огня, объявленное Президентом, будет взаимным, мы продлим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира", - заявил он.

Он добавил, что этим шагом президент Украины подтвердил свою приверженность миру перед миром.

"Следующий шаг - за РФ. Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий", - добавил Буданов.

Перемирие на 9 мая

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

+11
Так, це питання, бо ясно, як в Божий день, що сьогодні з ночі, з нуля годин, будуть продовжуватись обстріли України; і будуть тривати аж до восьмого, чи навіть до дев'ятого...
05.05.2026 18:00 Ответить
+10
Ти дурак?Після побєдобєсія полетять ракети!Цілі рахи не смінились.
05.05.2026 17:58 Ответить
+8
Кирило,не розповідай маячню. І так вже нарозповідав купу.
05.05.2026 17:57 Ответить
Щось нове. Чи вистачить у вови фаберже на 8 і 9 травня?
05.05.2026 17:57 Ответить
05.05.2026 18:00 Ответить
Є невелика надія на тимчасове припинення вогню, але як іще пояснити людям, що їм доведеться сидіти в окопах, поки Путін або не помре, або його не вб'ють? І то не факт, що це вирішить проблему із вторгненням РФ.
До повномасштабного вторгнення Путін спокійно міг піти з Донбасу, в питання Криму залишити своєму наступнику. І типа нічого страшного не трапилось, трохи погарячкували і все.
Зараз у Росії дві альтернативи: або дотиснути Україну, або катастрофічна поразка. І, саме цікаве, реальним є тільки один сценарій, по якому ми йдемо.
Ще цікавим є те, як бачить ситуацію професійний розвідник Буданов.
05.05.2026 19:03 Ответить
надії на припинення нема, бо https://censor.net/ua/videonews/4001643/rf-vdaryla-kabamy-po-zaporijjyu-5-travnya-scho-vidomo
05.05.2026 19:51 Ответить
Нічого не буде! НІ пуя... ЗЕро ващщє..
Можете ставити життя юзіка/лисого проти 10 снайперів, що ніпуя не буде...
05.05.2026 18:32 Ответить
Сподіваюсь, що у нас вже все готово для параду на дєвятамая на червоному цвинтарі. Перемирʼя нам не потрібне.
05.05.2026 17:57 Ответить
05.05.2026 17:57 Ответить
05.05.2026 17:58 Ответить
А що не так?
05.05.2026 19:00 Ответить
А Маріуполь, Дебальцеве, Ровеньки хто звільняти буде? Воля або смерть. Кордони 1991. Хто не згоден, того у Скелю.
05.05.2026 18:00 Ответить
05.05.2026 18:01 Ответить
Так і є, дуже сильний хід.
05.05.2026 19:05 Ответить
Розумний! - аж страшно
05.05.2026 18:07 Ответить
Це така думка у апазіціАнера щодо війни в Україні московитів ******, з 2014 року …
05.05.2026 18:11 Ответить
"Перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив Президент, буде взаємним,(лінії оманського договорняку.та оговорена в ньому окупація українських територій))) ми продовжимо його. "заморожування " війни і з окупацією рашистом української землі на десятки.а може і більше років.... "зелені зрадники.України"
05.05.2026 18:13 Ответить
Як раз там прив'язка до дат і догм 100 % !! Та ще й кремль набирає політичні бали - от мовляв "нагнулі іх как всеґда "
05.05.2026 18:31 Ответить
Звідки ви беретесь зі своїм оманським договірняком? Невже складно ввімкнути мозок хоча б на хвилину? Ні?
05.05.2026 19:10 Ответить
от щойно КАБ в центр Краматорська. купа мірних повбивало. яке ще перемир'я????
05.05.2026 18:22 Ответить
А чого 🇺🇦 не висуває вимоги по Восьмому травню ???
05.05.2026 18:28 Ответить
Всі українці чекали на великий бада -бум від ЗСУ , в москві , на попєдобєсіє , але не станеться , бо ! Бо зелені зрадники , таки придумали , як цього запобігти --" перемир'ям "
05.05.2026 18:39 Ответить
Какие ВЫ дети.
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле французский историк (1798 -1874 гг.)
05.05.2026 18:39 Ответить
Дебіли, яке переміріє, це потрібно Путіну, як на Пасху. Тоді він був православним святим, зарісовался та піарився на весь світ. Тепер йому треба попіаритись як переможцю фашизма. І ви, зелені покидьки, кожен разй йому допомагаєте.
05.05.2026 18:39 Ответить
Усе правильно зе робить.
05.05.2026 19:02 Ответить
на чию користь правильно???Звідки ви беретесь зі своїм "Усе правильно зе робить." ? Невже складно ввімкнути мозок хоча б на хвилину? Ні?
05.05.2026 22:13 Ответить
Зрозуміло, на користь України, а не для оплачених ботів.
06.05.2026 10:24 Ответить
"зелений " оплачений бот,тепер потихенько.але зрозуміло давай перерахуй хоча б 5 пунків обіцяної "зезрадником" користі для України і її народу.котрі він виконав з 2019 року ???
06.05.2026 11:18 Ответить
Рух Чесно з'ясував, хто став позаштатними радниками Офісу президента та його нового очільника Кирила Буданова.

Як йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Руху Чесно - одним з трьох позаштатних радників Буданова став засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко.

Ой Кіріл Кіріл 😸😸😸😸.
05.05.2026 18:48 Ответить
муданов
05.05.2026 19:04 Ответить
Ага, кава в Ялті 2.0.
05.05.2026 19:04 Ответить
більш гидкого пристосованця Zельоним гнидам як муданов знайти неможливо
05.05.2026 19:19 Ответить
 
 