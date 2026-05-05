Если объявленное Украиной прекращение огня будет взаимным, его продлят. Следующий шаг - за РФ, - Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал предложение Украины о введении перемирия в ночь на 6 мая, а также рассказал, при каких условиях его могут продлить.

Об этом он заявил в соцсетях.

Условие Украины

"Перемирие, введенное Украиной, свидетельствует о подлинном стремлении к миру с нашей стороны. Не в привязке к каким-то датам ради насаждения идеологических догм, а ради сохранения человеческой жизни и восстановления безопасности. Если прекращение огня, объявленное Президентом, будет взаимным, мы продлим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира", - заявил он.

Он добавил, что этим шагом президент Украины подтвердил свою приверженность миру перед миром.

"Следующий шаг - за РФ. Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий", - добавил Буданов.

Перемирие на 9 мая

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

