Якщо оголошене Україною припинення вогню буде взаємним, його продовжать. Наступний крок – за РФ, - Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував пропозицію України щодо запровадження перемирʼя у ніч на 6 травня, та за яких умов його можуть продовжити.

Про це він заявив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Умова України

"Перемир’я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив Президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", - заявив він.

Він додав, що цим кроком президент України підтвердив свою відданість миру перед світом.

"Наступний крок — за РФ. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій", - додав Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС підтримує ініціативу Зеленського щодо припинення вогню у ніч на 6 травня, - Кошта

Перемир’я на 9 травня

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Читайте також: У відповідь на пропозицію України про припинення вогню РФ демонструє своє справжнє обличчя терориста, - Сибіга