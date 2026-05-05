Якщо оголошене Україною припинення вогню буде взаємним, його продовжать. Наступний крок – за РФ, - Буданов
Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував пропозицію України щодо запровадження перемирʼя у ніч на 6 травня, та за яких умов його можуть продовжити.
Про це він заявив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Умова України
"Перемир’я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив Президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", - заявив він.
Він додав, що цим кроком президент України підтвердив свою відданість миру перед світом.
"Наступний крок — за РФ. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій", - додав Буданов.
Перемир’я на 9 травня
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
До повномасштабного вторгнення Путін спокійно міг піти з Донбасу, в питання Криму залишити своєму наступнику. І типа нічого страшного не трапилось, трохи погарячкували і все.
Зараз у Росії дві альтернативи: або дотиснути Україну, або катастрофічна поразка. І, саме цікаве, реальним є тільки один сценарій, по якому ми йдемо.
Ще цікавим є те, як бачить ситуацію професійний розвідник Буданов.
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле французский историк (1798 -1874 гг.)
Як йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Руху Чесно - одним з трьох позаштатних радників Буданова став засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко.
