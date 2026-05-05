Якщо оголошене Україною припинення вогню буде взаємним, його продовжать. Наступний крок – за РФ, - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував пропозицію України щодо запровадження перемирʼя у ніч на 6 травня, та за яких умов його можуть продовжити.

Умова України

"Перемир’я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив Президент, буде взаємним, ми продовжимо його.  І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", - заявив він.

Він додав, що цим кроком президент України підтвердив свою відданість миру перед світом.

"Наступний крок — за РФ. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій", - додав Буданов.

Перемир’я на 9 травня

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Так, це питання, бо ясно, як в Божий день, що сьогодні з ночі, з нуля годин, будуть продовжуватись обстріли України; і будуть тривати аж до восьмого, чи навіть до дев'ятого...
Ти дурак?Після побєдобєсія полетять ракети!Цілі рахи не смінились.
Кирило,не розповідай маячню. І так вже нарозповідав купу.
Щось нове. Чи вистачить у вови фаберже на 8 і 9 травня?
Є невелика надія на тимчасове припинення вогню, але як іще пояснити людям, що їм доведеться сидіти в окопах, поки Путін або не помре, або його не вб'ють? І то не факт, що це вирішить проблему із вторгненням РФ.
До повномасштабного вторгнення Путін спокійно міг піти з Донбасу, в питання Криму залишити своєму наступнику. І типа нічого страшного не трапилось, трохи погарячкували і все.
Зараз у Росії дві альтернативи: або дотиснути Україну, або катастрофічна поразка. І, саме цікаве, реальним є тільки один сценарій, по якому ми йдемо.
Ще цікавим є те, як бачить ситуацію професійний розвідник Буданов.
надії на припинення нема, бо https://censor.net/ua/videonews/4001643/rf-vdaryla-kabamy-po-zaporijjyu-5-travnya-scho-vidomo
Нічого не буде! НІ пуя... ЗЕро ващщє..
Можете ставити життя юзіка/лисого проти 10 снайперів, що ніпуя не буде...
Сподіваюсь, що у нас вже все готово для параду на дєвятамая на червоному цвинтарі. Перемирʼя нам не потрібне.
А що не так?
А Маріуполь, Дебальцеве, Ровеньки хто звільняти буде? Воля або смерть. Кордони 1991. Хто не згоден, того у Скелю.
05.05.2026 18:00 Відповісти
Так і є, дуже сильний хід.
Розумний! - аж страшно
Це така думка у апазіціАнера щодо війни в Україні московитів ******, з 2014 року …
"Перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив Президент, буде взаємним,(лінії оманського договорняку.та оговорена в ньому окупація українських територій))) ми продовжимо його. "заморожування " війни і з окупацією рашистом української землі на десятки.а може і більше років.... "зелені зрадники.України"
Як раз там прив'язка до дат і догм 100 % !! Та ще й кремль набирає політичні бали - от мовляв "нагнулі іх как всеґда "
Звідки ви беретесь зі своїм оманським договірняком? Невже складно ввімкнути мозок хоча б на хвилину? Ні?
от щойно КАБ в центр Краматорська. купа мірних повбивало. яке ще перемир'я????
А чого 🇺🇦 не висуває вимоги по Восьмому травню ???
Всі українці чекали на великий бада -бум від ЗСУ , в москві , на попєдобєсіє , але не станеться , бо ! Бо зелені зрадники , таки придумали , як цього запобігти --" перемир'ям "
Какие ВЫ дети.
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле французский историк (1798 -1874 гг.)
Дебіли, яке переміріє, це потрібно Путіну, як на Пасху. Тоді він був православним святим, зарісовался та піарився на весь світ. Тепер йому треба попіаритись як переможцю фашизма. І ви, зелені покидьки, кожен разй йому допомагаєте.
Усе правильно зе робить.
на чию користь правильно???Звідки ви беретесь зі своїм "Усе правильно зе робить." ? Невже складно ввімкнути мозок хоча б на хвилину? Ні?
Рух Чесно з'ясував, хто став позаштатними радниками Офісу президента та його нового очільника Кирила Буданова.

Як йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Руху Чесно - одним з трьох позаштатних радників Буданова став засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко.

Ой Кіріл Кіріл 😸😸😸😸.
муданов
Ага, кава в Ялті 2.0.
більш гидкого пристосованця Zельоним гнидам як муданов знайти неможливо
