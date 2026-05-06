РФ порушила ініційоване Україною припинення вогню. Путіна хвилюють лише військові паради, - Сибіга

Керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня. Російські атаки із застосуванням 108 безпілотників та 3 ракет тривали протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю.

Москва вкотре ігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями", - йдеться в повідомленні.

Це, за словами Сибіги, свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією.

"Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя. Така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, притягнення до відповідальності за російські злочини та розширення підтримки України в усіх сферах", - підсумував міністр.

Припинення вогню

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Топ коментарі
Чергове нікчемне белькотіння про тиск партнерів. Що з 9 травня, Сибіга? Втретеся?
показати весь коментар
06.05.2026 09:21 Відповісти
Обісретья, як завжди.
показати весь коментар
06.05.2026 09:28 Відповісти
Обов'язкоао! Якщо ти - лох, то це назавжди. Навіть якщо з піною біля рота переконуєш інших, що це не так. Пам'ятаємо "Я не лох"? Ото ж бо!
показати весь коментар
06.05.2026 09:29 Відповісти
Він не лох.Він агент Буратіно.знов робить все, як вимагає Хутін Це почалось ще з Оману
показати весь коментар
06.05.2026 14:05 Відповісти
Потрібно виносити їх склади *********** - знищувати літаки - яка там дипломатія - коли путлєр хоче всю Україну
показати весь коментар
06.05.2026 09:22 Відповісти
Я не вірю у відповідь.
Парад пройде гут, як і домовились.
Все інше то обіцянки для лохів які внімають кожній пафосній.брехні.
В мацкве буде парад, в Україні ховатимуть вбитих русофашистами українців.
Оце реальність.
показати весь коментар
06.05.2026 10:41 Відповісти
Так Зеля і послухав .Виконує прохання Путіна, очевидно, над нами просто всі ржуть
показати весь коментар
06.05.2026 14:06 Відповісти
Сибіга потужничає.
показати весь коментар
06.05.2026 09:24 Відповісти
А хтось чекав що буде по іншому? Так що будуть удари по моцкві чи як завжди витремо кров і соплі і дамо рашистам відгуляти день побєдобєсія і гуртування людоїдів всього світу?
показати весь коментар
06.05.2026 09:24 Відповісти
Не розумію проблеми. Бити по москві зовсім не обовʼязково, ба навіть неефективно у цей час. Навпаки треба валити периферію, щоб вони себе з москвічами порівнювали і відчували свою меншовартість.
показати весь коментар
06.05.2026 09:24 Відповісти
Злиденна переферія як раз неефективна.

Треба бити по мацкві та підмосков'ю. Майну мільйонерів. Ті скоріш його угандошать, ніж бидло болотяне.
показати весь коментар
06.05.2026 09:40 Відповісти
Як бити, якщо Зе і односторонньому порядку об'явив режим тиші ?
показати весь коментар
06.05.2026 14:07 Відповісти
розвалити нафіг усі важливі об'єкти кацапсячого тилу допоки залишки їхньої ППО охороняють труп ***** на параді смерті..
показати весь коментар
06.05.2026 09:25 Відповісти
Доречі де покарання тих хто в черговий раз ініціював це ''перемир'я'' і в черговий раз підставив українців під граблі?
показати весь коментар
06.05.2026 09:26 Відповісти
Ніби без пєрємірія ракети і КАБи не прилітають.
показати весь коментар
06.05.2026 09:34 Відповісти
Перемир'я було одностороннє з нашої сторони. Ми просто перестали стріляти.
показати весь коментар
06.05.2026 10:12 Відповісти
Вже було, чи ще досі не стріляємо?
показати весь коментар
06.05.2026 10:29 Відповісти
А що було з 00 годин 6 травня?
показати весь коментар
06.05.2026 10:42 Відповісти
Питаю, було, чи зараз ще триває.
Бо зєля сказав, що "будемо відповідати дзеркально".
Русня собі на отвєтку вже "наробила".
показати весь коментар
06.05.2026 10:43 Відповісти
А без того перемир'я то ми значить на атвєтку не мали права...?
показати весь коментар
06.05.2026 10:47 Відповісти
Це мав би бути красивий "фінт ушамі", щоб виправдати (гіпотетичну) участь наших дронів у повітряній частині підор-параду.
показати весь коментар
06.05.2026 10:52 Відповісти
Ох ти турок, не розуміешь навіщо було це "перемир'я"?
Якщо погодиться, то можна провести парадик спокійно, але виходить, що він "договорився з терористом-біндерівцем", тобто проявив слабкість, пацани в кремлі засміють, гречаний народ засмутиться. Хоча це реально вигідний варіант як демонстрація договороспроможності, на яку так дрочуть на заході, і знову можна активізувати переговори, щоб зволікати.

А якщо демонстративно плюнути на пропозицію "біндерівців", то пацани в кремлі зауважують, а гречаний народ битиметься в оргазмах, але тим самим доведе, що жодного миру йому ***** не вперлося, йому потрібно лише задовольнити свої хотілки з приводу парадика, що навпаки підірве переговорні позиції. І тільки Трамп продовжить вірити... завжди...

Так дійшло, чи по буквах розжувати?
показати весь коментар
06.05.2026 09:48 Відповісти
"...доведе, жо жодного миру йому не вперлося..."
Ви що, перебували в анабіозі?! За чотири роки кривавої війни х.ло не довів, що "жодного миру йому не вперлося"?!
показати весь коментар
06.05.2026 10:33 Відповісти
Це не для мене, чи інших українців. Це для Европи і США щоб не було претензій коли ***** буде звинувачення на нас перекладати
показати весь коментар
06.05.2026 14:18 Відповісти
Це було від початку зрозуміло.
Далі-то що?
показати весь коментар
06.05.2026 09:33 Відповісти
Парад в мацкве.
Похорони в Україні.

І потужна відповідь на блакитному оці.
показати весь коментар
06.05.2026 10:44 Відповісти
Мережа Х у захваті від Сибіги...

А міг би і просто на паркані написати. З тим же результатом.
показати весь коментар
06.05.2026 09:34 Відповісти
цікавить не оце бла бла бла--а цікавить чи буде парад в москві--бо якщо буде то це виглядатиме як перемога путіна та боягузливість зеленського в очах світу та і в Україні
показати весь коментар
06.05.2026 09:52 Відповісти
В минулому році було те ж саме.
показати весь коментар
06.05.2026 10:34 Відповісти
Якийсь срач в коментарях.
показати весь коментар
06.05.2026 09:58 Відповісти
Які нафіг перемир'я на 9 травня? ПЕРДОЛИТИ москву дронами та ракетами на всі гроші, блд!!!!
показати весь коментар
06.05.2026 10:11 Відповісти
перекладаю:

- орки не звернули увагу на потужний хід зе про початок тиші 06.05.2026 ;

- як колись, вони не повірили "якщо вдарите по Києву - прилетить по москві" ;

- вчора орки вбили дуже багато невинних людей, сьогодні - продовжують, вже вдарили по дитячому садку ;

- невже хтось думає, що їм щось прилетить у відповідь ?
показати весь коментар
06.05.2026 12:06 Відповісти
Все зрозуміло, але з Києва треба виїхати на 9.
показати весь коментар
06.05.2026 12:10 Відповісти
Про це у соцмережі X https://x.com/andrii_sybiha/status/2051906086467166242?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg повідомив глава МЗС Андрій Сибіга 🤮🤮🤮
показати весь коментар
06.05.2026 12:13 Відповісти
 
 