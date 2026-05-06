РФ порушила ініційоване Україною припинення вогню. Путіна хвилюють лише військові паради, - Сибіга
Керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня. Російські атаки із застосуванням 108 безпілотників та 3 ракет тривали протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю.
Москва вкотре ігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями", - йдеться в повідомленні.
Це, за словами Сибіги, свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією.
"Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя. Така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, притягнення до відповідальності за російські злочини та розширення підтримки України в усіх сферах", - підсумував міністр.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
Парад пройде гут, як і домовились.
Все інше то обіцянки для лохів які внімають кожній пафосній.брехні.
В мацкве буде парад, в Україні ховатимуть вбитих русофашистами українців.
Оце реальність.
Треба бити по мацкві та підмосков'ю. Майну мільйонерів. Ті скоріш його угандошать, ніж бидло болотяне.
Бо зєля сказав, що "будемо відповідати дзеркально".
Русня собі на отвєтку вже "наробила".
Якщо погодиться, то можна провести парадик спокійно, але виходить, що він "договорився з терористом-біндерівцем", тобто проявив слабкість, пацани в кремлі засміють, гречаний народ засмутиться. Хоча це реально вигідний варіант як демонстрація договороспроможності, на яку так дрочуть на заході, і знову можна активізувати переговори, щоб зволікати.
А якщо демонстративно плюнути на пропозицію "біндерівців", то пацани в кремлі зауважують, а гречаний народ битиметься в оргазмах, але тим самим доведе, що жодного миру йому ***** не вперлося, йому потрібно лише задовольнити свої хотілки з приводу парадика, що навпаки підірве переговорні позиції. І тільки Трамп продовжить вірити... завжди...
Так дійшло, чи по буквах розжувати?
Ви що, перебували в анабіозі?! За чотири роки кривавої війни х.ло не довів, що "жодного миру йому не вперлося"?!
Далі-то що?
Похорони в Україні.
І потужна відповідь на блакитному оці.
А міг би і просто на паркані написати. З тим же результатом.
- орки не звернули увагу на потужний хід зе про початок тиші 06.05.2026 ;
- як колись, вони не повірили "якщо вдарите по Києву - прилетить по москві" ;
- вчора орки вбили дуже багато невинних людей, сьогодні - продовжують, вже вдарили по дитячому садку ;
- невже хтось думає, що їм щось прилетить у відповідь ?