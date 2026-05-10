УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13532 відвідувача онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
1 337 22

На фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається, - Зеленський

Зеленський

Попри оголошене припинення вогню на фронті зберігається висока активність ворога - за вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій російських окупантів. 

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Штурмова активність ворога на фронті

"Приємно, що станом на зараз, за сьогодні не було масованих атак – ракетних ударів, авіаційних. Але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті", - сказав глава держави.

Як розповів президент, "за вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе". 

"Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно", - наголосив Зеленський.

Україна реагуватиме дзеркально

Президент зазначив, що вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.

"У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення – ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно", - заявив очільник держави.

Читайте також: Зеленський підтвердив триденне перемир’я з РФ та обмін полоненими й подякував Трампу за дипломатичну участь

Що передувало

  • Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
  • Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Припинення вогню

  • 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

Читайте також: Навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті з боку РФ не було, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27750) росія (69961) перемир’я (1065)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Путін без параду мабуть би здох, може навіть буквально. Но ти врятував його, зелена твоя морда.
показати весь коментар
10.05.2026 19:11 Відповісти
+11
А один лошара відмовився від ударів по мацкві на 9-те
показати весь коментар
10.05.2026 19:10 Відповісти
+11
Не лише на 9-те. Спочатку з 6-го по 9-те за власною ініціативою, потім продовжив до 11-го за ініціативою пуцина - Трампа. Тобто на тиждень, так потрібний кчцапам для перегрупування і безпечного маневру резервами. Кацапи будуть видавлювати ЗСУ з Донбасу. І Зєлєнскій їм в цьому допомагає, як може.
показати весь коментар
10.05.2026 20:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить треба знищити кримський міст. Запускай фламіндіча
показати весь коментар
10.05.2026 19:08 Відповісти
Та за міст вже й в новинах не згадується. Його напевно Буданов знищив, по дорозі на каву до Криму.
показати весь коментар
10.05.2026 19:10 Відповісти
А один лошара відмовився від ударів по мацкві на 9-те
показати весь коментар
10.05.2026 19:10 Відповісти
Не лише на 9-те. Спочатку з 6-го по 9-те за власною ініціативою, потім продовжив до 11-го за ініціативою пуцина - Трампа. Тобто на тиждень, так потрібний кчцапам для перегрупування і безпечного маневру резервами. Кацапи будуть видавлювати ЗСУ з Донбасу. І Зєлєнскій їм в цьому допомагає, як може.
показати весь коментар
10.05.2026 20:12 Відповісти
всі відмовились..
показати весь коментар
11.05.2026 01:29 Відповісти
Путін без параду мабуть би здох, може навіть буквально. Но ти врятував його, зелена твоя морда.
показати весь коментар
10.05.2026 19:11 Відповісти
Доречі не дала б Україна провести парад може в деяких кацапів і закралася думка, що цар то ***** обісцяне. А так як завжди, кацапи на колінах вимолюють не бийте ( доречі вони в реальному житті такі) , а коли буде нагода ножа в спину встромить.
показати весь коментар
10.05.2026 19:13 Відповісти
Шанси на "затабакєріваніє" зросли б в рази, до наступного параду не дожив би
показати весь коментар
10.05.2026 19:23 Відповісти
Зеленський притримується Оманських домовленностей
показати весь коментар
10.05.2026 21:58 Відповісти
та не кажіть..
а трумп, падлюка, підбив його на такий злочин. .
показати весь коментар
11.05.2026 01:33 Відповісти
Вова, а ти підписав Указ щоб кацапи дотримувалися режиму тишини? Ні? От вони й не дотримуються.
показати весь коментар
10.05.2026 19:12 Відповісти
По факту маємо - обміну полоненими не було, перемир'я не працює.
показати весь коментар
10.05.2026 19:12 Відповісти
Якщо у вас є знайомі полонені то для обміну ловіть московських попів, кидайте на підвал чи гараж. Це гарний обмінний фонд. Кожен піп - співробітник фсб.
показати весь коментар
10.05.2026 19:19 Відповісти
******* бл, є загиблі поранені, чи це для тебе хня? І де ж бл твій обмін задля якого ти лизнув куйлу? Немає? Так може новий указ підпишеш клоуняра?
показати весь коментар
10.05.2026 19:20 Відповісти
Та ти шо? Не притримується режиму тиші? То що москві капут? Видай указ, щоб вони припинили обстріли. Ти ж це вмієш, буде прикольно. То дозволив парад, а тут заборониш кцапам стріляти. Посміємося з них ще раз.
показати весь коментар
10.05.2026 19:24 Відповісти
Трамп заявив, про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир'я до 11 травня
Якщо до 11 травня, то 11 травня почнеться сьогодні опівночі...чи як?
показати весь коментар
10.05.2026 19:24 Відповісти
Я розумію Ваш знак запитання, бо Ви ніколи ніяк не повірите касапам.
Але ж Зеля повірив... вкотре.....
показати весь коментар
10.05.2026 19:33 Відповісти
На жаль....
показати весь коментар
10.05.2026 19:38 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
показати весь коментар
10.05.2026 20:35 Відповісти
А Зеленскій що думав?
показати весь коментар
10.05.2026 21:44 Відповісти
А чому тоді не обстрілювали Красну площу ?
показати весь коментар
10.05.2026 21:55 Відповісти
А НЕособливно намагаються?
показати весь коментар
10.05.2026 22:34 Відповісти
 
 