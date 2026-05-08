Зеленський підтвердив триденне перемир’я з РФ та обмін полоненими й подякував Трампу за дипломатичну участь

Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обмін і припинення вогню

"Сьогодні (8 травня, - ред.) в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну", - сказав президент.

Читайте також: Навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті з боку РФ не було, - Зеленський

Дипломатична участь США

Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та його команді за результативну дипломатичну участь.

"Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною", - наголосив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що "цими днями було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві у звʼязку з нашими українськими далекобійними санкціями".

"Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні. Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", - заявив глава держави.

Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

Припинення вогню

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

Читайте також: Сибіга про пропозицію України щодо припинення вогню: 6 травня покаже, чого насправді хоче РФ – миру чи парадів