Зеленський підтвердив триденне перемир’я з РФ та обмін полоненими й подякував Трампу за дипломатичну участь

Президент Володимир Зеленський

Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Обмін і припинення вогню 

"Сьогодні (8 травня, - ред.) в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну", - сказав президент. 

Дипломатична участь США

Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та його команді за результативну дипломатичну участь.

"Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною", - наголосив глава держави. 

Також Зеленський зазначив, що "цими днями було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві у звʼязку з нашими українськими далекобійними санкціями".

"Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні. Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", - заявив глава держави.

Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

Припинення вогню

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

Топ коментарі
+26
Таки прогнувся, а як же дзеркальні дії...
08.05.2026 21:38 Відповісти
+23
А десятки загиблих тільки в один день "перемир'я Зеленського" - та й *** з ними, так?
08.05.2026 21:43 Відповісти
+20
Послав бог президента...
Не лох, кажете...
08.05.2026 21:38 Відповісти
Хахаха: я не рекомендую іноземним (кому там?) бути на параді у масквє - зєля, пірпіздєнт України
08.05.2026 22:38 Відповісти
Правильніше - дешевий звіздобол України
08.05.2026 22:48 Відповісти
такі прислухались і не поїхали, відмовились в останній момент!
08.05.2026 23:23 Відповісти
Дурной зебоба просто ********* и объявил перемирие на которые все наложили. ***** поступил умнее, подключил к инициативе трампону. Зебоба не смог отказать. В этом главное отличие тупого клоуна от диктатора.
08.05.2026 22:50 Відповісти
Володя нельзя благодарить собаку которая отменила военную помощь Украине разваливает НАТО и ЕС и стелит красную дорожку перед террористом... Её надо ругать последними словами из лексикона пьяного сапожника!
08.05.2026 22:59 Відповісти
Вонючее ссыкливое зеленое дерьмо. Из любой выигрышной ситуации это чмо выйдет проигравшим.
08.05.2026 23:09 Відповісти
Кожен народ заслуговує на ту владу і такий держменеджмент, які актуально має. Всі 35 років - тотальна закономірність.
08.05.2026 23:36 Відповісти
шмата
09.05.2026 00:03 Відповісти
Це найкраще з того що могло статися - 1) повернення 1000 наших з полону; 2) видача кацапам 1000 полоненних з наших таборів що суттєво зменшить наші витрати на їх утримання. А парад "побєдобєсія" потрібно сприймати як блюзнірське шоу *****. Хай тішиться. Жодна цивілізована країна таких парадів не проводить. Ну от стоятиме ***** на мавзолеї пасивного підараса який здох від нейросифілісу ще в 1924 і прийматиме парад "перемоги" яка стала можливою лише завдяки лендлізу і гігантським втратам війська під бездарним командуванням... Це публічна ганьба - країна в 28 разів територіально більша не змогла за 12 років безперервних військових дій, з яких 6 років повномасштабного вторгнення, зламати спротив України яка в 28 разів менша за агресора... В мирний час парад мав демонстувати військову могутність і залякувати потенційних нападників. А тепер що? Обісралися, програють війну проти слабшого противника на якого напали і тупо продовжують лякати "побєдобєсієм". Та ще й тепер їм "блазень" з сусіідньої країни видає указ-дозвіл на проведення цього параду...
09.05.2026 00:16 Відповісти
в якому місті вони програють?
09.05.2026 03:02 Відповісти
Обирай будь-яке за межами московського "квадрату".
09.05.2026 05:14 Відповісти
Тоже интересно. Или я что то пропустила?
09.05.2026 08:30 Відповісти
Оманський оголосив перемир'я 6 травня. Його шеф Прутін показово вбив та поранив після цього сотні українців. Оманський зробив вигляд що нічого він не казав і нічого не трапилось. Бо слова танцора Вови на вечірках у Прутіна та Патрушева нічого не варті.

Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Таким чином Прутін показує що території бувшого СРСР належать йому і він єдиний хто "рішає" бо він альфасамець. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень і геноцидна війна була продовжена. Для цього його і поставили Президентом України.
09.05.2026 01:02 Відповісти
******** хрипатий щось разхухорився неначе Україна під його мудрим керівництвом вже в кроці від перемоги. Яка гидота.
09.05.2026 01:11 Відповісти
ТРАМПА В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ !) МЫ ГОТОВЫ СТАТЬ 51 ШТАТОМ США !)
09.05.2026 02:36 Відповісти
ТРАМП ДАЙ ПРИВСЕЛЮДНО НАРОДУ УКРАИНЫ КАЗНИТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ БЛИЗКИХ АЛЧНЫХ !!!
09.05.2026 02:39 Відповісти
Є у нас на подвір'ї один такий ветеран, якого обміняли ще торік. І коли він тоді потрапив на фронт, то здався на третій день без боя. А відпустили його кацапи з умовами, що він вже більше не воюватиме проти них, і може навіть працюватиме для них. І тепер він не захищає Батьківщину а сидить удома. І щодня всім верещить як різаний про мир- капітуляцію України набудь-яких умовах, ще й шалено вихваляє нашу влад корупціонерів та капітулянтів. І це зрозуміло, що Кремль і надалі
обмінюватиме наших військовополонених і лише таких пацифістів та догідливих йому, але ж ніяк не українських патріотів на кшталт Азовців.
09.05.2026 05:48 Відповісти
Урод
09.05.2026 07:25 Відповісти
Ну якщо так, якщо не має мети вбити *****, чи показати його охлосу його слабку позицію, для виносу тіла рос елітами вперед ногами, вдаривши по параду, то забирайте ТЦКунів з вулиць і відправте їх на фронт. Нехай дадуть "останній бій". Дурачьков приймати участь в цьому договорняку більше немає. + нафтопровід дрючьба, + двушечькі на мацкву. Знаєте що в футболі роблять за договорняки. Дискваліфікують нахєр. Це не екзестенційна війна. Це Х-Є-Р знає ШО.
09.05.2026 07:29 Відповісти
нуууу...
тепер зрозуміло?
конкурс капітанів кевене.
як що так воювати, то війна ще років з десять.
як і хотів зе!гандон.

україна в великій біді........
09.05.2026 07:44 Відповісти
